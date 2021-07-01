Рада частично вернула аграриям ставку НДС 20%

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Верховная Рада на заседании 1 июля приняла доработанный законопроект №5425-д в целом, чем вернула аграриям ставку НДС в 20% на отдельные виды продукции.

Об этом известно из заседания Рады, закон поддержали в целом 309 нардепов.

Ставку налога на добавленную стоимость 20% вернули при налогообложении операций по поставке на таможенной территории Украины и ввоз на нее следующей сельхозпродукции:

0102 (крупный рогатый скот, живая) 0103 (свиньи, живые), 0104 10 (овцы живы), 0401 (в части молока цельного), 1002 (рожь), 1004 (овес), 1204 00 (семена льна, дробленые или неизмельченные), 1207 (семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или неизмельченные), 1212 91 (сахарная свекла).

Оставили ставку НДС 14% по операциям по поставке: 1001 (пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин), 1003 (ячмень), 1005 (кукуруза), 1201 (соевые бобы, дробленые или неподрiбненi), 1205 (семена рапса, или рапса, дробленые или неподрiбнене), 1206 00 (семена подсолнечника, дробленые или неподрiбнене).

Напоминаем:

В Раде зарегистрировали 2 законопроекта о возврате ставки НДС для видов сельскохозяйственной продукции к прошлой стандартной ставке в 20%.

Минагрополитики предлагает установить ставку 14% НДС на все виды сельхозпродукции без исключений для удешевления социально значимых продуктов питания.

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №3656, который, в частности, предусматривает снижение ставки НДС для определенных сфер агросектора с 20% до 14%.

Эксперты считают, что принятый Радой законопроект противоречит принципам сотрудничества с МВФ и не соответствует положениям Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

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Экономическая правда



