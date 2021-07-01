Размер пенсий увеличился для 5 миллионов украинцев – Минсоц

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С 1 июля в Украине повышаются пенсионные выплаты в связи с повышением прожиточного минимума.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

"С 1 июля 2021 года в связи с повышением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1769 грн до 1854 грн повышается: минимальная пенсия с 1769 грн до 1854 грн; надбавки к пенсиям за сверхнормативный страховой стаж, повышение, ежемесячная государственная адресная помощь к пенсии участникам и инвалидам войны, пенсии за особые заслуги", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что с 1 июля 2021 года будет установлено повышение в размере 100 грн к страховой пенсии, назначенной в 2019-2020 годах, которая с 2019 году не пересчитывалась.

По информации Минсоцполитики, повышение пенсий с 1 июля будет касаться более 5 млн пенсионеров.

Кроме того, в ведомстве сообщают, что с 1 октября 2021 года согласно постановлению Кабинета министров будет установлена ежемесячная доплата к пенсии до 400 грн для пенсионеров в возрасте 75 – 80 лет.

При этом минимальная пенсионная выплата для них устанавливается в размере 2500 грн при наличии страхового стажа 20/25 лет и более. Так, повышение пенсий с 1 октября коснется почти 1 млн пенсионеров.

Также сообщается, что с 1 декабря 2021 года в связи с ростом минимальной заработной платы повысится минимальная пенсия по возрасту для пенсионеров старше 65 лет при наличии у них страхового стажа 30/35 лет с 2 400 до 2 600 грн (40% от увеличенной МЗП с 6 500).

Экономическая правда