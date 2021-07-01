Мы движемся к самому большому кризису – к исчезновению человечества. Интервью с главой Миндовкилля

Для більшості українців питання кліматичних змін не в пріоритеті. Проте вже зараз ми бачимо наслідки – паводки, посухи, пилові бурі, втрата чорноземів. Усе це відчутно вдарить по нас, і економіці, якщо і надалі ігнорувати проблему.

Тим часом ТОП-забруднювачі довкілля продовжують працювати на застарілих потужностях, викидаючи тонни шкідливих речовин та СО2, а закони, спрямовані на модернізацію цих підприємств та підвищення їх відповідальності, успішно блокуються промисловим лобі.

Натомість, Україна має міжнародні зобов’язання в рамках Угоди про Асоціацію з ЄС та в рамках Паризької Угоди.

Ігнорувати питання охорони довкілля ми не можемо. Особливо коли на рівні Європарламенту приймаються обов’язкові закони щодо зменшення СО2, а для інших країн вводиться податок на вуглецевоємні товари. Експорт української продукції, виготовленої на застарілих підприємствах, скоро стане просто невигідним.

Однак великий бізнес успішно парирує ці потуги. Так, один з найважливіших законопроєктів, направлених на зменшення промислового забруднення уже двічі був провалений в Раді, а проєкт закону про відходи так і не був винесений на друге читання.

Тож чи амбітними є сьогоднішні цілі України щодо зниження викиді? Звідки брати на все це кошти? Чи вистачить нам коштів на заходи з модернізації підприємств та адаптації до змін клімату? Чи буде нарешті реформована екологічна інспекція?

Хто такий Роман Абрамовський, і за що взагалі відповідає очолюване ним Міндовкілля, яке незаслужено знаходиться в тіні інших міністерств. Хоча мало б бути навпаки. Та чого очікувати від міністра, який ще півроку тому написав заяву про звільнення, але залишився?

Чому Абрамовський написав заяву про звільнення

— З одного з ваших інтерв'ю ми дізнались, що ви планувати звільнитись і написали заяву. Що змінилось?

— Вона була написана ще в грудні і по факту відставка не відбулася. Вона десь в Раді лежить, де вона саме – я не дуже знаю. Так руки і не дійшли.

— Тобто, ви хочете піти?

— Ні. Звісно, ні. Так виглядає технічно – заява є в Раді, але нікуди я йти не збираюсь. До речі, не дуже розумію, коли урядовці кажуть – ми не тримаємося за посаду. Тобто, якщо ти прийшов працювати, то треба працювати.

Якщо є якісь обставини, які тебе змушують, внутрішнє переконання, або зовнішні обставини, тоді, напевно, варто написати заяву на звільнення. Але казати, що "не тримаюся" – не дуже коректно. Це безвідповідально.

— Ви хотіли піти через конфлікт з прем’єр-міністром.

— Немає конфлікту. Проте, дійсно, певний час був вакуум спілкування, в прем’єра було багато питань, крім екологічних. Потім ми спілкувались з різних приводів, набагато більше спілкуємося зараз і він чітко сказав, що щодо мене питань немає. Тобто, та криза непорозуміння викристалізувалась в мою заяву.

Насправді, у нас з головою уряду гарні робочі відносини. Зараз я дуже комфортно почуваюсь в сенсі спілкування з членами уряду і з головою.

Ми постійно беремо в борг у природи, а повернути назад не можемо

— Питання кліматичних змін – не пріоритетне для країни. Принаймні, поки що. Часто політики, урядовці, бізнесмени і пересічні українці кажуть, що проблема кліматичних змін перебільшена. Могли б ви коротко відзначити головні ризики, з якими ми можемо стикнутись в перспективі 10 років?

— Не буду переходити до якихось "космічних" сентенцій. Наприклад, кліматичні зміни, які вже можна відчувати – це насування усіх зон ризикованого землеробства. Вони поступово просуваються з півдня на північ, і наша країна це вже відчуває: пилові бурі, посуха на Одещині, втрата чорноземів, опустелювання. В Херсонській області за різними оцінками ми втрачаємо до 1 відсотка родючих земель на рік.

Все це вимагає від нас заходів з адаптації. Це зміна цільового використання, зміна культур і розвиток якісно інших систем зрошення. Щодо останнього, то тут виникає питання маловодності, і це так само наслідок кліматичних змін.

Це, зокрема, і втрата біорізноманіття. Змінюється клімат і деякі види тварин просто гинуть. Це і надмірна вологість в певних регіонах Волині, Полісся це і руйнування екосистем степів, яки дозволяли певним видам існувати і розвиватись в природних умовах.

Кліматичні зміни, на моє переконання та думку багатьох вчених, мають кумулятивний характер. Вони – як снігова куля.

Зараз ми говоримо про те, що нам треба утриматись від збільшення температури на 2 градуси до кінця сторіччя. Краще було б залишитися в межах 1,5 градуса. Проте ми навіть не кажемо, що треба повернутися до середньої температури доіндустріального періоду. Тобто, постійно беремо в борг у природи і повернути назад не можемо.

Якщо людство нічого не зробить, щоб змінити спосіб життя, в тому числі в промисловості, і особливо в енергетиці, то наслідки будуть катастрофічними. Насправді все треба змінити, і споживання енергії, і джерела її вироблення, і всі сектори економіки перевести на нульову емісію СО2.

Є навіть така карикатура, яка демонструє як кризи пожирають одна одну. Найменша рибка – це криза пандемії, за нею – економічна криза, потім – кліматична криза, далі криза втрати біорізноманіття і наостанок – зникнення людства.

Тобто, крок за кроком ми просуваємося по всіх сходинках і рухаємось до найбільшої кризи, яка може статись – до зникнення живої природи і надважких умов існування для наступних поколінь.

— Про викиди. Якщо порівнювати нас з європейськими країнами, ми викидаємо більше вуглецю чи менше? На які ще показники треба дивитись?

— Система побудована наступним чином: порівняння здійснюється з обсягами викидів 1990 року – з часу розвинутої індустріально країни. Викиди в цей рік беруться за 100%. В Україні порівняно з 90-м роком у 2019 році викиди становили 37,4%.

Тобто, ми зменшили викиди всіх парникових газів. Це не тільки СO2, а й метан, закис азоту, які мають більший вплив на парниковий ефект. За цей час Україна зменшила викиди на 62,6%. Європа же за той самий час – приблизно на 24%.

Зараз ми говоримо про те, які Україна повинна взяти на себе зобов’язання в рамках Другого національного визначеного внеску до Паризької угоди до 2030 року. Внесок коригується кожні 5 років. Чого ми хочемо досягти?

ЕП: Аби запобігти катастрофічним кліматичним змінам у 2015 році була підписана Паризька угода. Україна стала однією з перших європейських країн, що її ратифікувала. Паризька Угода встановила спільну ціль – утримати зростання середньої світової температури на рівні нижче +2 °C. За даними Всесвітньої метеорологічної організації, середня температура на планеті вже піднялася на 1,2°C. Останнє десятиріччя виявилось найбільш спекотним за час метеорологічних спостережень.

джерело: міндовкілля

Є пропозиція Міндовкілля, яка ще не затверджена урядом. Ми наполягаємо і вважаємо, що наші підрахунки вірні, і що така амбітна для України ціль як 35% від рівня 1990 року може бути виконана. Йдеться про зменшення викидів приблизно на 6,5% від рівня викидів на 2019 рік.

— Проте чи багато це, враховуючи те, що в нас прийнята економічна стратегія, яка передбачає щорічне чимале зростання економіки?

— Напевно, це трохи підвищує амбіційність планів щодо зменшення викидів. Але нам є на кого рівнятись.

Наприклад, Європейський союз взяв на себе зобов’язання дійти до рівня у 45%. Тобто за 10 років зменшити викиди на 40% від існуючого рівня. І про економічну стагнацію в Європі теж не йдеться. Це надамбітний план, який крім прямих інвестицій, потребує інновацій, які дадуть змогу перейти до нульових викидів в багатьох секторах економіки.

Ми, натомість, плануємо поступове скорочення викидів, різними темпами в залежності від секторів економіки. Але є сектори де викиди, навпаки, будуть планово збільшуватися. Наприклад, викиди промисловості, відповідно до НВВ2, можуть зрости практично на 16% в 2030 році порівняно з викидами в 2019 році.

При цьому зростання промисловості вже передбачене Національною економічною стратегією. Звісно, ми хочемо повернутися в індустріальний світовий пул, але 16% – це багато. Особливо враховуючи, що "колір інвестиції" в наступні 10 років буде виключно "зеленим".

В питанні скорочення викидів ми будемо орієнтуватися на прямі іноземні інвестиції, в тому числі на допомогу Європейського союзу.

Такий потужний фінансовий партнер України, як Європейський банк реконструкції розвитку ввів таксономію і вираховує, наскільки потенційні інвестиційні проєкти відповідають досягненню цілей Паризької Угоди. І якщо цілі країни не будуть відповідати світовим трендам, а проєкти не будуть відповідати достатнім рівням кліматичної таксономії, на них значно складніше буде залучати кошти.

Крім того, скоро буде нова програма Світового банку, яка направлена на досягнення кліматичних цілей, цілей збереження біорізноманіття. Україна, завдяки нашим дипломатам, є в цій програмі і кошти для досягнення цілей будуть передбачені. Тому я не бачу майбутніх гострих проблем з фінансуванням наших завдань по скороченню викидів у разі їх амбітності.

Про нереальні плани. Звідки брати кошти на екологію?

— На фінансування заходів із скорочення викидів заплановано 10 мільярдів євро кожного року.

— Так.

— В програмі Світового банку вказано, що 66% від цієї суми має надійти від приватного сектору. Як ви збираєтесь мотивувати бізнес вкладати кошти?

— Це звичайні інвестиції, які будуть формуватися навколо "зелених трендів".

— Капітальні інвестиції в Україні в 2019 році загалом становили 20 млрд євро, а це половина. Як?

— Що таке заходи з декарбонізації? Це в тому числі перебудова існуючих підприємств. Наприклад, перехід з конверторного типу виплавки сталі на електропечі, на пряме відновлення заліза, ну і таке інше. Зміна технологічних укладів, модернізація і декарбонізація – інвестиційно пов'язані процеси.

— Для цього деякі підприємства в Україні взагалі треба знести і побудувати заново. І таких чимало.

— Я з вами повністю погоджуюсь. Але я нагадую, що промисловості ми дали значний запас для збільшення викидів в контексті розвитку промисловості в цілому. Але питоме зменшення викидів на одиницю продукції має відбуватися, в секторах, що залишаються. Наприклад, енергетика. І це цілком досяжно.

У нас є декілька політик, які вже схвалені. Енергетична стратегія має переглядатися, але вона точно не буде переглянута в бік збільшення викидів парникових газів. Затверджені економічна, транспортна та ще декілька стратегій. Наші розрахунки базуються саме на них.

У нас є план скорочення викидів від великих спалювальних установок. Той самий, що зараз дискутується. Йдеться про можливе його коригування. Механізму перенесення загальних термінів не існує. Можна щось обговорювати в середині цих термінів і ми підтримуємо позицію, що просто закрити не можна.

Мені невідомі деталі формування цього плану, наприклад: я не знаю, як попала Херсонська ТЕЦ (газова теплоелектростанція) в НПСВ. Ну це теж, якісь люди писали. Люди, буває, помиляються.

— Крім цього, є ще Добропільська ТЕС, яка уже наближається до часу експлуатації в 200 тисяч годин.

— Ми хочемо зробити обмін годинами. Десь нам простіше вивести теплоелектростанції чи централі, а десь складніше, особливо працюючі за тепловою схемою для опалення міст.

Тобто, десь обладнання в кращому стані, десь у гіршому. Так сталося, що найкращі станції попали у перший етап модернізації. Напевно, це правильно, бо вони, працюючи на повну потужність, продукують більше забруднюючих речовин.

Робити реконструкцію на станціях, які пройшли виробничо-парковий період в 200 тисяч годин, немає жодного сенсу, бо не можна просто поставити, наприклад, фільтр.

Гаразд, щодо зменшення пилу це досить легко зробити. Таки фільтри коштують від 50 до 200 мільйонів гривень. А щодо оксидів азоту та сірки – це дуже вартісні заходи. Тобто, жоден власник цього робити не буде на доживаючих свій вік енергоблоках.

— Скільки взагалі коштів потрібно до 2030 року?

— На декарбонізацію? 102 мільярди євро. На всю державу. Ця сума, за нашими підрахунками, потрібна для реалізації цілі по зменшенню викидів до рівня 35%. Але що ми не враховуємо? Ми точно не враховували здешевлення технологій, появу нових та більш дешевих технологій.

— Яку частку профінансує держава?

— Є певні обмеження щодо держпідтримки. Антимонопольний комітет наразі готує нормативно-правові акти допустимої державної підтримки підприємств відповідно до європейських директив.

Але з досвіду проходження модернізації в європейських країнах – це переважно приватні інвестиції. Бізнес найбільше піднімає питання доступу до дешевих кредитів. Тому спільно з віце-прем’єр-міністеркою Ольгою Стефанішиною ведуться переговори з ЄС про доступ України до фінансування заходів з декарбонізації.

Міндовкілля працює над концепцією створення Українського Кліматичного Фонду, з метою реінвестування податку на СО2 і інших екологічних податків в проєкти із зменшення викидів. Зараз цей податок направляється в загальний фонд державного бюджету.

Хто найбільше забруднює країну та заощаджує на екологічних заходах

— Одним із найефективніших механізмів скорочення СО2 є податок на викиди вуглецю та система торгівлі викидами.

Імплементацію директиви про створення системи торгівлі ми прострочили, вона мала бути прийнята у 2018 році, а податок на вуглець у нас взагалі найнижчий у Європі – 10 гривень за тонну. Чи планується зрушення по цим напрямкам?

— Почну спочатку. У 2019 році прийняли закон "Про моніторинг, звітність та верифікацію парникових газів". Він спрямований на те, щоб отримати верифіковані дані щодо фактичного обсягу викидів. Зараз цей обсяг підприємства декларують, визначаючи його за різними методиками.

Тобто, до цього, кожне підприємство надавало свої розрахунки викидів СО2 і на їх підставі сплачували податок (податок на СО2, – ЕП). Податкова служба не мала механізмів перевірки розрахунків, і фактично держава взагалі не втручалася в цей процес.

З 2021 року ми перейшли на європейські методики розрахунку викидів по кожному сектору, по кожній галузі і навіть по кожній установці. Завдяки цьому ми отримуємо точну інформацію, яку в майбутньому можна буде використовувати при формуванні системи торгівлі викидами.

— Знову ж таки, це верифікатор. Він аналізує дані, які йому надало підприємство. Як контролювати?

— СО2 не можна моніторити "на трубі". Він не вловлюється і неможливо порахувати обсяг викидів звичайними технологіями оцінки.

Наведу приклад – виробництво цементу. Який технологічний процес? Є вапняк, з якого треба зробити вапно. Яким чином? Обпалюванням. Під час цього процесу виділяється оксид кальцію і що ще? Вуглець, який є в цьому вапняку, і кисень. Вони з’єднуються під впливом температури і продукують СО2.

Тонна цементу – це тонна СО2. Якщо технологія не змінюється, то ми розуміємо – стільки-то сировини зайшло, стільки-то цементу вироблено і стільки-то викидів СО2. Тут найлегша технологія моніторингу і верифікації. По сталі приблизно теж саме.

Ми виходимо з сировини і технологічних процесів. Дуже легко насправді. Є якісь втрати, є технологічні збої, ми все розуміємо, аварії якісь, деякі втрати. Наприклад, згорання відбувається, а сталь при цьому не виробляється. Це збільшує питомі викиди. Тобто в кінцевому результаті, наприклад, чугун не отримано. Але весь технологічний ланцюжок відбувається: вугілля видобуто, виготовлено кокс… Викиди є, а продукту немає.

— Як же тоді контролювати?

— По звітним документам, по випуску продукції, по споживанню вуглецеємних енергоносіїв. Великий бізнес точно з цим не грається. Великий бізнес працює завжди в законодавчих шпаринах, які він знаходить.

Коли ми впроваджували методики, то зробили так, щоб таких шпарин не існувало. Ми не вигадували щось нове, а взяли методики, які вже працюють в Європі, переклали їх і адаптували.

— Великий бізнес або шукає шпарини, або робить так, щоб відповідні законодавчі ініціативи не приймались.

— Дійдемо й до цього. Але сьогодні великому бізнесу немає сенсу зменшувати первинні дані по викидах СО2, бо податок низький. І краще навіть зависити ці викиди, щоб потім показати зменшення і уникнути, наприклад, придбання квот в майбутньому. Тобто, користуватися тільки безоплатними квотами, які в межах загальних викидів.

Європейский показник викидів на тонну сталі, наприклад – 1,8 тонни СО2. А зараз ці викиди рахують десь 2,2 тони.

— Добре. Які підприємства є сьогодні найбільшими забруднювачами в Україні?

— Найбільше, якщо по атмосфері, то це теплова електростанція Бурштинська (входить в "ДТЕК" Ріната Ахметова. – ЕП). В нас є перелік топ-100 забруднювачів.

— Останній перелік ми бачили за результатами 2019 року. Чому немає новіших даних?

— Дані за 2020-й рік ми отримали лише у першому кварталі 2021 року.

Завершуючи тему викидів, можу сказати, що ми хочемо підняти податок на СО2. Це змінить мотивації і тоді буде досить коштовно збільшувати викиди, бо прийдеться сплачувати великий податок.

Сьогодні, ви праві, він 10 гривень. Мінфін виступив з ініціативою втричі підняти податок на викиди СО2 і довести всі інші податки на викиди забруднюючих речовин до макроекономічних показників, які на сьогодні існують.

В принципі, треба було б підняти цей податок до рівня 12-15 євро за тонну.

— Вже двічі чи навіть тричі у Верховній раді провалили законопроєкт №4167, який передбачає модернізацію підприємств на базі найкращих доступних технологій та методів управління (НДТМ). Хто готував документ, чому до нього є постійні зауваження і коли тепер він буде розглядатися?

ЕП: Законопроєкт зобов'язує бізнес в конкретні строки модернізувати підприємства. Документ уже двічі виносили для голосування в першому читанні в залу парламенту. Перший раз він зіткнувся з потужним промисловим лобі. В другий – виявився непрохідним через недостатню кількість депутатів в залі наприкінці пленарного засідання в п'ятничний день.

— Цей документ частково імплементує 75 директиву ЄС про промислове забруднення. Коли він перший раз пішов у Верховну Раду, він повністю відповідав Директиві та був підтриманий делегацією ЄС. Не вистачило 5 голосів. Повністю не голосувала "Батьківщина", наприклад.

— Чимало представників "Слуги Народу" не голосували, включно із так званою "групою Іллі Павлюка".

— Так, і вони не голосували. Такі законопроекти дуже важко просувати, вони масштабно змінюють правила гри, потребують зміни свідомості. Їх дуже легко критикувати і, в кінці кінців збивати.

— Чому?

— На противагу нашим доводам про чисте повітря, чисте довкілля, на засіданнях комітету лунають наративи про закриття частини підприємств, втрату робочих місць та зарплат. В Австрії є металургійні заводи, які стоять, умовно, на альпійських лугах і працюють, не забруднюючи надмірно довкілля та не змінюючи умов існування певних екосистем.

Подібні наративи – щодо соціальних ризиків – лунають від народних депутатів що представляють великий бізнес, директорів та власників великого бізнесу. Нажаль, ті самі тези повторюють, навіть не піддаючи їх хоча б стилістичним змінам, представники бізнес-асоціацій та медіа.

— Великі власники впораються, а що робити середньому бізнесу?

— Законопроєкт не стосується малого та середнього бізнесу.

— Є враження, що стаття 31 закону про перехід до НДТМ за 4 роки вписана навмисно, щоб законопроєкт заблокували.

— Чотири роки вказано в директиві, але в законопроєкті є право на відступ, плюс 7 років для окремих підприємств.

— Хто буде вирішувати, кому надавати право відступу, а кому ні?

— Ми запропонували, що таким органом буде Міністерство захисту довкілля, тому що саме Міністерство є дозвільним уповноваженим органом та найбільш експертне у цих питаннях. Проте, не заперечуємо, якщо рішення буде затверджуватися Кабміном.

— Чи були економічні розрахунки, як обґрунтовували термін переходу до НДТМ за 4 роки?

— 4 роки ми даємо на те, щоб підприємство отримало інтегрований дозвіл на підставі НДТМ. Для третини секторів це буде не важко. Для ще однієї третини це буде важко, треба буде вкладати гроші і, можливо, вони не впораються за 4 роки.

Я хочу, насправді побачити, що наша промисловість почала змінюватися, щоб викиди зменшувалися.

По коксохімічних і агломераційних виробництвах, перспективні технологічні нормативи були схвалені в 2009-му і 2011-х роках, відповідно. Пройшло 9 і 11 років. Наші підприємства відповідають цим нормативам? Ні. Власники заощаджують на екологічних заходах, вони не приносять прибутку. Але я думаю, що вони повністю не праві і треба змінювати взагалі парадигму дій на наступні 10 років.

Ми продовжили дію старих технологічних нормативів для коксохімічного виробництва, бо розуміємо, що зупинити промисловість ми не можемо. Продовжили на рік. Отримали гарантії від материнських компанії щодо реконструкції своїх підприємств з метою зменшення викидів, графіки робіт, щопівроку будемо контролювати їх виконання.

— Хто ставить основні перешкоди, щоб цей законопроєкт не був прийнятий?

— Великий бізнес. Ну практично це металурги і енергетики.

— Одні наполягають, що в пріоритеті для України повинна бути боротьба з бідністю і зростання ВВП. Інші – радикально переглянути свій спосіб життя і стати "зеленою країною". І перемагають поки що перші.

— Я не розділяю ці два шляхи. Це цілі сталого розвитку: подолання бідності, екологізація, стале споживання, стале виробництво, сталі міста, стала морська політика. Є 17 цілей, які об’єднані загальною метою. Кажуть, що зелена трансформація – це ризики для нашої промисловості. Та ні.

Зелена трансформація – це підвалини для зростання промисловості, для зростання економіки, для подолання бідності, подолання енергетичної бідності в тому числі. Тобто європейський зелений курс – це не про обмеження, це про можливості, про розвиток.

Чому ми завжди відстаємо від загальносвітових трендів, розвинутих країн, європейських країн? Ми завжди шукаємо, де втратимо і використовуємо це, як аргумент до консервативних сценаріїв. Давайте шукати краще, де знайдемо, визначати точки зростання.

— Ми мільярди доларів витрачаємо на дотацію неприбуткових вугільних шахт. Про які тренди ми говоримо?

— Шахтарі – це в більшості люди, яким зараз за 50. Через 10 років їм буде за 60. Німеччина заявила про припинення видобування вугілля та закриття вугільних станцій до 2038 року. У нас приблизно такі ж орієнтири.

Треба обов’язково розробити заходи із соціальної адаптації для людей, які втратять роботу в працездатному віці, а також справедливої трансформації цілих шахтарських регіонів.

Про суперечливі факти з біографії Абрамовського та досягнення Мінприроди

— У вашій біографії зазначено, що ви закінчили Національну академію внутрішніх справ України у 2006 році, а вже з 92-го року працювали топ-менеджером ряду компаній. Вас брали на топ-позиції без вищої освіти?

— Там були підприємства, в яких я був засновником частково. Я закінчив Суворовське училище, замість 9-10 класу школи. Потім вступив у Київське вище військове інженерне училище на факультет електронного обладнання.

Два роки провчився, потім почалося укладання контрактів на подальшу службу. Змінив свої пріоритети і вирішив для себе піти з армії, щоб потім йти вже з офіцерських посад. Але певний час потім жалкував про це рішення.

Вийшло так, що пішов і влаштувався на роботу продавцем в магазин оргтехніки. А через три тижні в тій самій фірмі уже працював в офісі, через певний час був вже заступником директора компанії. Якось так.

— Нещодавно колишній депутат, "регіонал" Олександр Бобков, потрапив під санкції РНБО. У 14-му році він їздив у Держдуму, на інавгурацію Захарченка. У той же час ви залишалися його помічником під час подій на Майдані? Як так сталося взагалі?

— Це технічні речі. Була розмова з ним в останні дні, перед його від'їздом, чи в ДНР, чи в Росію, години чотири ми розмовляли. Я казав: "Послухай, ти ж любиш Україну, любиш українську горілку, сало любиш, в тебе тут друзі, колеги – ти втратиш все, що цінуєш."

Насправді, все, що було до тієї розмови, не вказувало на якісь нові орієнтири в його свідомості. Він точно любив Україну, на мою думку. А потім, як вимикач. Він тоді сказав, що не згоден з тим, що відбувалося на Майдані, що це був заколот, що треба було провести референдум. Ми потім бачили ці "референдуми".

Я був радником суто по будівельних питаннях, він завжди консультувався по законопроєктах, ми не дуже були близькі поза справами Ради.

— За нашою інформацією, ви залишалися власником ТОВ "Коксохімобладнання", який знаходиться зараз на окупованій території, коли вже працювали заступником міністра регіонального розвитку Геннадія Зубка. Можете пояснити, як так сталося?

— Звісно, можу. Неможливо було вийти зі складу власників, бо не було всіх документів. Як тільки на мене вийшов представник звідти, що в нього документи і можна провести зворотню операцію, я переоформив і жодних коштів за це не отримав.

Я тоді писав пояснення і Міністру Кабінету міністрів з цього приводу, де все докладно виклав. У мене є ще одне підприємство, яке на Донбасі зареєстроване – "Український морський альянс", до сьогодні немає жодної можливості вийти зі складу засновників.

— Вони вам заплатили за підприємство?

— Ні. Я тоді радів тому, що я маю можливість вийти зі складу власників. Я не знаю, чим зараз займається підприємство, чи працює взагалі.

— Держекоінспекція за вашим дорученням мала переїхати в Кривий Ріг. Чому голова та його заступники досі знаходяться у Києві?

— Фактично, структурний підрозділ, що займається саме промисловим забрудненням, знаходиться в Кривому Розі. Я знаю, що це – мій хрест. Мене постійно за це питають, і Президент питав неодноразово.

Керівник Екологічної інспекції або хтось з його заступників постійно має там перебувати. Повний переїзд в Кривий Ріг, на думку керівника, ускладнив би роботу Екоінспекції по інших напрямках.

З Києва легше керувати всіма іншими територіальними підрозділами. Але вище політичне керівництво країни вважає, що це правильний крок – переїзд всього центрального апарату. Будемо намагатися довести нашу позицію, не зможемо – безперечно будемо виконувати.

— У квітні Байден провів кліматичну конференцію. Чи ви не вважаєте упущенням уряду, що Україну не запросили до участі в цій конференції? Там були такі країни, як Габон, з населенням 2 мільйони, Бангладеш, Росія були присутні, а країна з таким промисловим потенціалом в центрі Європи – ні.

— Я написав відповідного листа і в посольство Сполучених Штатів в Україні, і безпосередньо Джону Керрі (спецпосланець США з питань клімату, – ЕП).

Була чітка відповідь, що критерії відбору наступні: або найбільші забруднювачі, з максимальним промисловим потенціалом – Росія, Китай, Сполучені Штати, Європейський союз, або це найбільш інноваційні країни на шляху до декарбонізації – Данія, Норвегія, або країни, які за прогнозами відчують на собі найбільший вплив кліматичних змін – це, насамперед острівні держави, країни субсахарської Африки.

Україна десь, на щастя, десь на жаль, не попадає в жодну з цих категорії.

— За 11 місяців вашої діяльності було прийнято лише два законопроєкти за поданням Міндовкілля. Чому ваші ініціативи не підтримує Верховна рада або, можливо, ви не допрацьовуєте?

— Ми багато речей робимо не законами, а підзаконними актами. Нам вдалося імплементувати рішення, яке обмежує суцільні рубки лісів Карпат, продовжили аукціони по спецдозволах на надракористування, заборонили використання свинцю в лакофарбовій продукції прийняли методику визначення зон вразливих до нітратного забруднення, з 2023 року заборонили використання фосфатних миючих засобів.

В парламенті зареєстровано законопроєкт щодо змін в Закон України "Про охорону атмосферного повітря", скоро буде направлений в парламент новий "Кодекс про надра", законопроєкт "Про хімічну безпеку". Готуємо ще низку законодавчих ініціатив.

Щодо "не допрацьовуємо" – безперечно так, я завжди критично ставлюсь до себе і підлеглих. Маємо більший потенціал.

Анастасія Загоруйчик, ГО "Офіс довкілля"

Дмитро Дєнков, Економічна правда