НАПК требует у главы набсовета "Нафтогаза" прекратить контракт с Витренко

Юрий Витренко фото: ЭП

Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) 1 июля направило предписание главе наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд, в котором требует прекратить контракт с главой правления НАК Юрием Витренко как незаконный.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"В предписании НАПК требует прекратить контракт № 1 с главой правления НАК "Нафтогаз Украины" как незаконный на основании ч. 2 ст. 26 Закона Украины" О предотвращении коррупции ".

Предписание было составлено после ознакомления НАПК с объяснениями, предоставленными Кабинетом Министров Украины (КМУ) в Окружной административный суд города Киева. В объяснениях КМУ указал, что для прекращения контракта необходимо решение наблюдательного совета общества", - говорится в сообщении.

В НАПК напомнили, что 14 июня в результате мониторинга соблюдения законодательства о предотвращении конфликта интересов выявили нарушения в деятельности экс-заместителя министра энергетики Украины, который сейчас занимает должность главы правления НАК и внесли предписание Кабмину.

"Так, ЗУ "О предотвращении коррупции" предусматривает, что после увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно принимать участие в руководстве организациями, на которые оно могла влиять, когда работало на государство. Такое ограничение действует независимо от того, сколько лицо работало на должности до увольнения.

В то же время, работая в Минэнергетики, бывший заместитель министра системно участвовал в подготовке решений по деятельности НАК "Нафтогаз Украины". Следовательно, его назначение на должность главы правления этого общества нарушает закон", - добавили в НАПК.

"Отметим, что для того, чтобы выполнить закон и прекратить незаконный контракт с главой НАК "Нафтогаз Украины" в целом не нужно никаких предписаний. Однако, когда закон не выполняется, то НАПК обязано реагировать на такие нарушения", - отметили в ведомстве.

"Единственная цель НАПК в этом вопросе - обеспечить верховенство права. Мы уверены, что граждане Украины заинтересованы в том, чтобы украинские законы работали на практике, а не "на бумаге"", - заявил глава НАПК Александр Новиков.

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"Мы ориентируемся на оценку граждан Украины, а не международных партнеров". Глава НАЗК Новиков о требовании уволить Витренко

Напоминаем:

По результатам заседания наблюдательного совета Нафтогаза, которое проводилось 24-25 июня, рассмотрение вопроса о возможном отстранении председателя правления Юрия Витренко перенесли на одно из следующих заседаний.

Сообщалось, что наблюдательный совет НАК "Нафтогаз" на внеочередном заседании 24 июня может рассмотреть вопрос отстранения председателя правления компании Юрия Витренко.

Окружной админсуд Киева удовлетворил заявление об обеспечении административного иска премьера Дениса Шмыгаля, остановив действие предписания НАПК по Юрию Витренко до вступления в законную силу решения по иску Шмыгаля.

Глава НАПК Александр Новиков внес Кабмину предписание об устранении нарушений ст. 26 ЗУ "О предотвращении коррупции", согласно предписанию распоряжение правительства о назначении главы правления "Нафтогаза" Юрия Витренко и контракт с ним должны быть отменены как незаконные. Витренко заявляет, что предписание является незаконным.

Кабмин назначил с 29 апреля и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".

Экономическая правда