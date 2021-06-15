Сети АЗС подняли цены на топливо после новых расчетов Минэкономики

Средняя цена бензина А-92 по стране 15 июня выросла на 15 копеек за литр и составляет 28,36 грн/л, бензин А-95 подорожал на 31 копейку за литр - до 29,29 грн/л, дизтопливо - на 37 коп/л, до 27,71 грн/л.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные мониторинга консалтинговой группы "А-95".

Отмечается, что рост цен стал результатом корректировки стоимости топлива в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.

"В частности, на изменение предельных цен отреагировали сети ОККО и WOG. Обе компании подняли цену на дизельное топливо на 1,08 грн/л, до 28,99 грн/л. "Двойка" и "пятерка" обычных марок на станциях этих сетей подорожали на 24-90 коп/л, до 29,99 грн/л и 30,82 грн/л.

SOCAR повысил цену бензина на 23-90 коп/л, дизтоплива - на 1,5 грн/л, до 32,48 грн/л. В компании заявляют, что дизтопливо, которое реализуется, подпадает под категорию фирменного, цены на которое не подлежат госрегулированию", - говорится в сообщении.

При этом в сети KLO все виды топлива подорожали на 70 коп/л: "двойка" - до 29,99 грн/л, "пятерка" - до 29,99 грн/л, дизтопливо - до 28,59 грн/л.

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Напомним:

Минэкономики обнародовало новую среднюю стоимость дизтоплива и бензинов, с которой будет высчитываться предельная цена реализации топлива на АЗС на середину июня.

Кабмин внес изменения в госрегулировании цен на автомобильные бензины и дизтопливо, которые реализуются через сеть автозаправочных станций.

14 мая Кабмин принял постановление, которым вводится предельный уровень торговой надбавки к средней цене дизтоплива (7 грн/литр) и бензина (5 грн/литр).

Сети автозаправочных комплексов WOG и ОККО заявили, что прекращают реализацию премиального топлива в связи с постановлением, которое предусматривает введение временного государственного регулирования цен на топливо.

Минэкономики заявляет, что постановление Кабмина об установлении максимальной торговой надбавки на бензин и дизельное топливо не касается премиального топлива.

Сети АЗС возобновляют продаж премиального топлива после разъяснения Минэкономики, что предельная торговая надбавка не касается брендовых бензинов и дизтоплива.

В Офисе президента заявили, что введение госрегулирования на рынке горючего - вынужденное для нецивилизованного рынка мероприятие, а снятие с продажи брендового горючего - демонстрация монопольного сговора.

Министерство экономики обнародовало расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива на первую декаду июня.