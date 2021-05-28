Новости 28 мая: новый руководитель Приватбанка, зарплаты, белорусский бензин

О новом руководителе Приватбанка. Наблюдательный совет "ПриватБанка" назначил Герхарда Бьоша новым председателем правления.

О зарплатах. В апреле 2021 года реальная зарплата по сравнению с мартом 2021 года упала на 1,2%, а за год выросла на 19,7%.

О белорусском бензине. СМИ сообщили, что Белорусская нефтяная компания пока не подтвердила поставки бензина марки А-95 для украинских контрагентов на июнь.

Позже в компании заявили, что не планируют прекращать поставки бензина А-95 в Украине, однако могут сократить объемы из-за ремонта Мозырского нефтеперерабатывающего завода.

О лицензиях на импорт товаров. Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров, в том числе сельхозтехники и продуктов.

Беларусь готова вернуться к режиму свободной торговли с Украиной, как только Киев пересмотрит меры в отношении белорусских товаров.

О закрытии воздушного пространства для белорусских самолетов. Правительство запретило использовать воздушное пространство Украины воздушным судам, зарегистрированным в республике Беларусь.

Об акцизе на "зеленую" электроэнергию. Кабинет министров предлагает ввести акциз на продажу электроэнергии из возобновляемых источников.

Эксклюзив ЭП:

Зеленский против "зеленых". Власти вводят акциз на возобновляемую энергетику: как это будет

Власть меняет правила игры для производителей электроэнергии из возобновляемых источников, вводя акциз с ее продажи. Как к этому относятся участники рынка и чиновники? (укр)