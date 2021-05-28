Беларусь может с июня остановить поставки бензина А-95 в Украину – СМИ

Белорусская нефтяная компания пока не подтвердила поставки бензина марки А-95 для украинских контрагентов на июнь.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на владельцев долгосрочных контрактов на поставку бензина от БНК.

"Сегодня нам сказали, что поставок А-95 не будет вовсе. Между тем будет поставлен полный объем А-92", - сказал источник.

По его словам, причины такого решения неизвестны.

"Мы продолжаем переговоры. По нашим данным, Мозырский завод залит бензином", - рассказал другой собеседник на условиях анонимности.

Он считает, что в случае полного отказа от своих контрактных обязательств репутации надежного поставщика БНК будет нанесен сокрушительный удар.

"Мы понимаем, что ремонт, что объемы могут быть ограничены, но чтобы вообще закрыть отгрузки и сообщить об этом за три дня до конца месяца - это недопустимо с любой точки зрения.

В следующем году с ними просто никто не подпишется", - считает собеседник enkorr, добавляя, что такой демарш может стать поводом для введения ограничительных мер по поставкам из Беларуси.

В Консалтинговой группе "А-95" заявили, что в случае прекращения поставок бензина А-95 из Беларуси на рынке может образоваться дефицит.

По данным группы, среднемесячные поставки белорусского А-95 в 2021 году составили 55 тыс т, что составляет около 50% рынка этой марки.

"Дефицит 50% поставок не может пройти для рынка бесследно. Частично можно перекрыться за счет Литвы, но маловероятно, что завод сможет поставить более 10-15 тыс т.

Можно импортировать морем, но таких поставок давно никто не делал, неизвестна техническая возможность оперативно принять и выгрузить такой объем", - отметил директор "А-95" Сергей Куюн.

В то же время в отделе продаж "БНК Украина" LIGA.net сообщили, что продажи по долгосрочным договорам не остановлены. При этом остановлены спотовые продажи.

"По спотм не продаем неделю, только по долгосрочным договорам", - заявили в "БНК Украина".

Кроме этого, топ-менеджер в одной из крупных сетей АЗС подтвердил изданию остановку поставок А-95 по долгосрочным контрактам от БНК.

По его оценке, потенциально цены на бензин в июне могут вырасти на 1 грн только за счет логистики и наценки оптовых поставщиков. По его словам, "такого не было никогда".

"Эту информацию также подтвердил владелец крупной компании на рынке топлива, которая владеет информацией о переговорах между БНК и украинскими трейдерами", - говорится в сообщении.