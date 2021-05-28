Беларусь может с июня остановить поставки бензина А-95 в Украину – СМИ
Белорусская нефтяная компания пока не подтвердила поставки бензина марки А-95 для украинских контрагентов на июнь.
Об этом сообщает enkorr со ссылкой на владельцев долгосрочных контрактов на поставку бензина от БНК.
"Сегодня нам сказали, что поставок А-95 не будет вовсе. Между тем будет поставлен полный объем А-92", - сказал источник.
По его словам, причины такого решения неизвестны.
"Мы продолжаем переговоры. По нашим данным, Мозырский завод залит бензином", - рассказал другой собеседник на условиях анонимности.
Он считает, что в случае полного отказа от своих контрактных обязательств репутации надежного поставщика БНК будет нанесен сокрушительный удар.
"Мы понимаем, что ремонт, что объемы могут быть ограничены, но чтобы вообще закрыть отгрузки и сообщить об этом за три дня до конца месяца - это недопустимо с любой точки зрения.
В следующем году с ними просто никто не подпишется", - считает собеседник enkorr, добавляя, что такой демарш может стать поводом для введения ограничительных мер по поставкам из Беларуси.
В Консалтинговой группе "А-95" заявили, что в случае прекращения поставок бензина А-95 из Беларуси на рынке может образоваться дефицит.
По данным группы, среднемесячные поставки белорусского А-95 в 2021 году составили 55 тыс т, что составляет около 50% рынка этой марки.
"Дефицит 50% поставок не может пройти для рынка бесследно. Частично можно перекрыться за счет Литвы, но маловероятно, что завод сможет поставить более 10-15 тыс т.
Можно импортировать морем, но таких поставок давно никто не делал, неизвестна техническая возможность оперативно принять и выгрузить такой объем", - отметил директор "А-95" Сергей Куюн.
В то же время в отделе продаж "БНК Украина" LIGA.net сообщили, что продажи по долгосрочным договорам не остановлены. При этом остановлены спотовые продажи.
"По спотм не продаем неделю, только по долгосрочным договорам", - заявили в "БНК Украина".
Кроме этого, топ-менеджер в одной из крупных сетей АЗС подтвердил изданию остановку поставок А-95 по долгосрочным контрактам от БНК.
По его оценке, потенциально цены на бензин в июне могут вырасти на 1 грн только за счет логистики и наценки оптовых поставщиков. По его словам, "такого не было никогда".
"Эту информацию также подтвердил владелец крупной компании на рынке топлива, которая владеет информацией о переговорах между БНК и украинскими трейдерами", - говорится в сообщении.
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