Правительство хочет ввести акциз на "зеленую" электроэнергию

Кабинет министров предлагает ввести акциз на продажу электроэнергии из возобновляемых источников.

Об этом говорится в статье Николая Топалова на Экономической правде.

Месяц назад Министерство финансов завершило работу над текстом изменений в Налоговый кодекс, среди которых и введение акциза по продаже "зеленой" электроэнергии.

Собеседник ЭП в правительстве говорит, что ставка налога составит 3,2%.

В парламенте ожидают, что поступления от введения акциза в зависимости от курса евро будeт приносить государственному бюджету ежегодно дополнительные 2 млрд грн.

"При этом только долгов на рынке сейчас около 20 млрд грн. И это без учета необходимости проведения ежемесячных выплат", – говорится в статье.

По данным Национальной комиссии по регулированию энергетики, в 2019 году объем выплат по "зеленому тарифу" составил около 26 млрд грн, а в 2020 году – уже 40,6 млрд грн.

Участники рынка выступили с жесткой критикой этого предложения и не исключают, что будут оспаривать его в суде.

В частности, представители четырех профильных ассоциаций направили премьеру, спикеру парламента, председателям профильных комитетов и министру финансов, письмо, в котором высказались против "новых" налогов и назвали предложение "дополнительным снижением" зеленого "тарифа".

По данным ЭП, доработать документ должны в ближайшее время, а его регистрация в Верховной Раде ожидается на следующей неделе.

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Экономическая правда