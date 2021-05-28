Правительство хочет ввести акциз на "зеленую" электроэнергию
Кабинет министров предлагает ввести акциз на продажу электроэнергии из возобновляемых источников.
Об этом говорится в статье Николая Топалова на Экономической правде.
Месяц назад Министерство финансов завершило работу над текстом изменений в Налоговый кодекс, среди которых и введение акциза по продаже "зеленой" электроэнергии.
Собеседник ЭП в правительстве говорит, что ставка налога составит 3,2%.
В парламенте ожидают, что поступления от введения акциза в зависимости от курса евро будeт приносить государственному бюджету ежегодно дополнительные 2 млрд грн.
"При этом только долгов на рынке сейчас около 20 млрд грн. И это без учета необходимости проведения ежемесячных выплат", – говорится в статье.
По данным Национальной комиссии по регулированию энергетики, в 2019 году объем выплат по "зеленому тарифу" составил около 26 млрд грн, а в 2020 году – уже 40,6 млрд грн.
Участники рынка выступили с жесткой критикой этого предложения и не исключают, что будут оспаривать его в суде.
В частности, представители четырех профильных ассоциаций направили премьеру, спикеру парламента, председателям профильных комитетов и министру финансов, письмо, в котором высказались против "новых" налогов и назвали предложение "дополнительным снижением" зеленого "тарифа".
По данным ЭП, доработать документ должны в ближайшее время, а его регистрация в Верховной Раде ожидается на следующей неделе.
Подробнее читайте по ссылке: Зеленский против "зеленых". Власти вводят акциз на возобновляемую энергетику: как это будет
Экономическая правда
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