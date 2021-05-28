В апреле 2021 года реальная зарплата по сравнению с мартом 2021 года упала на 1,2%, а за год выросла на 19,7%.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

При этом, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в апреле составила 13 543 грн.

По сравнению с мартом размер средней номинальной зарплаты уменьшился на 0,5%, а за последние 12 месяцев (по сравнению с апрелем 2020 года) увеличился на 29,8%.

При этом, самая высокая начисленная зарплата в марте была в Киеве - 20 422 грн, самая низкая - в Херсонской области (10 647 грн).

Самую большую зарплату получали работники сферы информации и телекоммуникаций - 27 101 грн, и финансовой и страховой деятельности - 25 557 грн, самую низкую - работники, задействованные в организации питания и временного размещения - 6 979 грн.

Напоминаем:

В марте 2021 года реальная зарплата в Украине против марта 2020 года выросла на 9,5%, по сравнению с февралем 2021 года - выросла на 6,7%.

В феврале 2021 года средняя заработная плата в Украине выросла на 1,7% против уровня января и на 15,7% по сравнению с февралем 2020 года и составила 12 549 гривень.

В январе 2021 года реальная заработная плата выросла на 15% в годовом измерении и составляет 12337 гривен, однако уменьшилась относительно декабря.

В декабре 2020 года реальная зарплата в Украине по сравнению с декабрем 2019 года выросла на 10,1%.

Экономическая правда