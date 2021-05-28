Беларусь не планирует прекращать поставки бензина А-95 в Украину, но может сократить объемы

Белорусская нефтяная компания (БНК) не планирует прекращать поставки бензина А-95 в Украине, однако может сократить объемы из-за ремонта Мозырского нефтеперерабатывающего завода.

Об этом в комментарии LB.ua сказал заместитель генерального директора БНК-Украина Сергей Мельник.

"Никакого запрета нет. Мы по контрактам номинировали объемы до 5 числа месяца поставок. Номинация будет, но будет, возможно, в уменьшенном объеме. Это связано с плановым ремонтом Мозырского НПЗ, который начнется 1 июня. На другие продукты никаких запретов нет и никакой политической подоплеки тоже нет", - заявил Мельников.

Мозырский НПЗ с 1 июня начинает капремонт, объем экспорта будет снижен пропорционально загрузке, сообщает корпоративное издание "Мозырский нефтепереработчик".

При этом, в сообщении не приводятся сроки ремонта и уровень загрузки завода в период его проведения.

Напомним:

Ранее СМИ сообщили, что Белорусская нефтяная компания пока не подтвердила поставки бензина марки А-95 для украинских контрагентов на июнь.

Позже торгпред Украины Тарас Качка заявил, что "новости по бензину по оперативной информации связанны с технологическим процессами на производстве белоруского производителя и не будут иметь долгосрочных последствий для импорта бензина из Беларуси".