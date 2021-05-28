"Приватбанк" получил нового руководителя

Наблюдательный совет "ПриватБанка" назначил Герхарда Бьоша новым председателем правления.

Источник: Пресс-служба "ПриватБанка", Hromadske, Интерфакс-Украина

Дословно пресс-служба "ПриватБанка": "Бьош является опытным банкиром с 35-летним опытом работы, который в течение 15 лет работал на руководящих ведущих должностях в банковском секторе Украины и имеет основательное понимание украинской и европейской банковских систем.

Он успешно руководил крупными проектам по трансформации банков, в частности процессами приватизации".

Детали: Герхард Бьош вступит в должность после согласования его кандидатуры Национальным банком Украины.

Бьош родился в 1957 году. Является банкиром и финансистом. Образование получил в Венском университете – степень магистра социально-экономических наук. В течение карьеры работал с корпоративными клиентами и страховыми компаниями, занимался реструктуризацией коммерческого банкинга и разработками, которые ориентированы на прибыль бизнес-стратегий.

В частности, в 1986-1993 годах занимался экономическими исследованиями в сфере процентных ставок и валютных прогнозов. После этого работал с казначейством и возглавлял управление коммерческого банкинга.

В 2004-2006 годах был председателем департамента мирового казначейства и рынков в "Райффайзен Центральбанк". После этого стал заместителем председателя правления, а с ноября 2010 года - первым заместителем председателя правления "Райффайзен Банка Аваль".

Интерфакс-Украина сообщает, что 30 апреля 2021 года Бьош покинул должность в "Райффайзен Банке".

Предыстория:

Хозяйственный суд Киева впервые остановил конкурс на должность главы правления "ПриватБанка" 24 февраля 2021, удовлетворив ходатайство об обеспечении иска профсоюза банка, требует отменить конкурс в целом.

Из-за отвода судьи Северный апелляционный суд не назначил рассмотрение апелляции.

Затем, Северный апелляционный суд отложил слушания апелляции "ПриватБанка" по решение Хозяйственного суда Киева, которое блокирует конкурс на главу правления банка. Основания были неизвестны. А 6 апреля Хозяйственный суд Киева отказался удовлетворить ходатайство "ПриватБанка" об отмене запрета избрать и назначить председателя правления банка.

На заседании Хозяйственного суда города Киева по делу о блокировании конкурса на отбор главы правления "ПриватБанка" был объявлен технический перерыв до 16 июня 2021 года.

Украинская правда