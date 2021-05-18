Новости 18 мая: увольнение министров, продолжение земельной реформы
Об увольнении министров. Верховная Рада уволила Игоря Петрашко с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства и министра инфраструктуры Владислава Криклия.
В партии "Слуга народа" объяснили, что основанием для отставки министра инфраструктуры Владислава Криклия стала работа министерства и "Укрзализныци".
О земельной реформе. Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №2195, которым регулируется проведение электронных земельных аукционов.
Об электроэнергии. Министр энергетики Герман Галущенко направил обращение к НКРЭКУ по ограничению импорта электроэнергии из РФ и Беларуси.
О промышленном безвизе. Украинская законодательная база имеет высокое соответствие с базой ЕС, этот этап является весомым на пути к заключению "промышленного безвиза".
О ВВП-варрантах. 31 мая 2021 года Украина осуществит первую выплату по государственным деривативами (ВВП-варрантами), выпущенными в 2015 году - сумма выплаты составляет 40,8 млн долларов.
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