Рада приняла второй ключевой закон для земельной реформы

Верховная Рада на заседании 18 мая поддержала во втором чтении и в целом законопроект №2195, которым регулируется проведение электронных земельных аукционов.

Документ поддержали 272 депутата, фракциями голосовали "против" только ОПЗЖ и Батькивщина.

Как ранее отмечал нардеп Ярослав Железняк, ко второму чтению к законопроекту подали 700 поправок. Рада начала рассмотрение документа еще 29 апреля.

Законопроектом №2195 предполагается продажа через электронные аукционы участков государственной и коммунальной собственности или прав на них, участником земельных торгов может быть физическое или юридическое лицо.

Торги будут проводиться в единой электронной торговой системе. По результатам будет заключаться договор купли-продажи, аренды, суперфиция, эмфитевзиса земельного участка с победителем земельных торгов, который предложил наивысшое ценовое предложение.

В отличие от положений действующего законодательства, торги будут проводиться согласно договору между организатором и оператором электронной площадки. Размер, порядок уплаты и возврата вознаграждения оператору будут определены Кабмином.

Так, новая система предусматривает автоматизацию ряда процессов, публикацию всех документов по торгам и земельных участков в электронной системе в открытом доступе. Это обеспечит эффективность организации и проведения земельных торгов, утверждают авторы законопроекта.

Напоминаем:

Минфин надеется получить вторую часть транша от Всемирного банка после принятия Радой законов по земельной реформе, общая помощь ВБ составляет 700 млн долларов.

Вероятно, речь идет о двух законопроекты, №2194 и №2195, что дерегулируют земельные отношения и внедряют электронные аукционы продажи земли.

Верховная Рада на заседании 28 апреля во втором чтении и в целом приняла закон №2194 о проведении земельного децентрализации - он является ключевым для проведения земельной реформы.

Экономическая правда