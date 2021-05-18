"Потенциальная угроза энергобезопасности": Минэнерго требует запретить импорт электроэнергии из РФ и Беларуси
Министр энергетики Герман Галущенко направил обращение к НКРЭКУ по ограничению импорта электроэнергии из государств, не являющихся членами Энергетического сообщества (РФ и Беларуси - ред.).
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
"Это противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики (в частности, синхронизации Объединенной энергетической системы Украины с ENTSO-E) и потенциально угрожает энергетической безопасности", - говорится в письме Галущенко.
"Ключевым требованием при присоединении энергосистемы Украины к ENTSO-E является обеспечение достаточности собственных генерирующих мощностей для покрытия прогнозируемого спроса на электрическую энергию.
Привлечение импорта электроэнергии ухудшает финансово-экономическое положение производителей электрической энергии и, соответственно, качество и полноту выполнения утвержденных Минэнерго графиков ремонтов генерирующего оборудования электростанций и теплоэлектроцентралей.
Итак, Минэнерго поддерживает запрет импорта электроэнергии из государств, не являющихся сторонами Энергетического Сообщества и обращается к НКРЭКУ о принятии соответствующего решения", - добавили в Минэнерго.
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Напомним:
С 1 марта Украина возобновила экспорт электроэнергии с "острова Бурштынской ТЭС" в европейскую энергосистему ENTSO-E.
15 февраля энергоблок №2 Хмельницкой АЭС, который находился на ремонте, подключили к сети - на месяц раньше запланированного срока.
Украина вынуждена импортировать электроэнергию из РФ из-за присоединения к совместным энергосистем, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.
Экономическая правда
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