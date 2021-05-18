"Потенциальная угроза энергобезопасности": Минэнерго требует запретить импорт электроэнергии из РФ и Беларуси

Министр энергетики Герман Галущенко направил обращение к НКРЭКУ по ограничению импорта электроэнергии из государств, не являющихся членами Энергетического сообщества (РФ и Беларуси - ред.).

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

"Это противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики (в частности, синхронизации Объединенной энергетической системы Украины с ENTSO-E) и потенциально угрожает энергетической безопасности", - говорится в письме Галущенко.

"Ключевым требованием при присоединении энергосистемы Украины к ENTSO-E является обеспечение достаточности собственных генерирующих мощностей для покрытия прогнозируемого спроса на электрическую энергию.

Привлечение импорта электроэнергии ухудшает финансово-экономическое положение производителей электрической энергии и, соответственно, качество и полноту выполнения утвержденных Минэнерго графиков ремонтов генерирующего оборудования электростанций и теплоэлектроцентралей.

Итак, Минэнерго поддерживает запрет импорта электроэнергии из государств, не являющихся сторонами Энергетического Сообщества и обращается к НКРЭКУ о принятии соответствующего решения", - добавили в Минэнерго.

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Напомним:

С 1 марта Украина возобновила экспорт электроэнергии с "острова Бурштынской ТЭС" в европейскую энергосистему ENTSO-E.

15 февраля энергоблок №2 Хмельницкой АЭС, который находился на ремонте, подключили к сети - на месяц раньше запланированного срока.

Украина вынуждена импортировать электроэнергию из РФ из-за присоединения к совместным энергосистем, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Экономическая правда