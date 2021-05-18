Украина осуществит первую выплату по ВВП-варрантам

31 мая 2021 года Украина осуществит первую выплату по государственным деривативами (ВВП-варрантами), выпущенными в 2015 году - сумма выплаты составляет 40,8 млн долларов.

Об этом сообщает Минфин.

Выплата будет осуществлена относительно 2019 отчетного года. Сумма выплаты, что подлежит уплате, составляет 40 750 645,60 долларов.

Непогашенная условная сумма государственных деривативов составляет 3 239 320 000 долларов. Так, держатели получат выплату в размере 12,58 доллара за каждую 1000 долларов условной суммы деривативов, которые им принадлежат.

Доходность данных варрантов привязана к показателю ВВП Украины. Выплаты возможны с 2021 года, но показатель ВВП, от которого они будут зависеть - это показатель развития экономики за два года до того, в 2019 году.

В 2019 году ВВП Украины вырос на 3,2% по данным Госстата. По правилам варрантов, Украина не платит кредиторам, если экономика растет медленнее, чем 3%. При росте ВВП от 3% до 4% в год кредиторы могут рассчитывать на 15% этого одного процента роста.

Напоминаем:

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял, что в этом году Минфин готовится выплатить 40 млн долларов по ВВП-варрантам, при умеренном росте ВВП к 2040 году выплаты могут достичь 22 млрд долларов.

В 2021 году в бюджете появляется статья выплат по государственным деривативами, размер выплаты по которым составит 1,15 млрд грн.

В прошлом году Украина объявила о завершении выкупа на открытом рынке около 10% своих ВВП-варрантов, выпущенных в ходе реструктуризации внешнего долга со сроком действия до 31 мая 2040 года на номинальную сумму 3,2 миллиарда долларов.

Во время кризиса 2015 года Украине удалось снизить стоимость долга и не объявить дефолт.

Параллельно с сокращением суверенного и гарантированного государством долга на 20% или 3,6 млрд долл, были выпущены ВВП-варранты. За ними Украина должна заплатить кредиторам около 19,1 миллиарда гривень в течение 2021-2024 годов.

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Экономическая правда