В "Слуге народа" объяснили причины отставки Криклия
В партии "Слуга народа" объяснили, что основанием для отставки министра инфраструктуры Владислава Криклия стала работа министерства и "Укрзализныци".
Об этом председатель партии "СН" и заместитель председателя фракции Александр Корниенко рассказал в эфире "Свободы слова" ICTV.
"Если говорить об инфраструктурных проектах, у нас сфера ответственности инфраструктуры заключается не только в дорогах. И как раз все, что касается дорожного строительства, "Большого строительства" - это как раз успешные проекты.
Там в районе 7-8 тысяч км дорог, которые строятся, большое количество мостовых переходов, развязок. И за это самое отвечал не столько господин Криклий, сколько господин Кубраков, который сейчас и предлагается на должность министра ", - объяснил Корниенко.
Он подчеркнул вопросы деятельности АО "Укрзализныця", что находится в подчинении Мининфраструктуры: "И только ленивый за эти полгода не прошелся по тем или иным недостатки в работе министерства, которые понятны и пассажирам, которые ездят поездами, так и сторонними наблюдателями, международными партнерами" .
Напоминаем:
Депутатская фракция "Слуга народа" утвердила кандидатуру Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры Украины, Алексея Любченко - на должность министра экономики - первого вице-премьер-министра, а Виктора Ляшко - на должность министра здравоохранения.
Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 18 мая для рассмотрения заявлений об отставке трех членов Кабинета министров.
Экономическая правда
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