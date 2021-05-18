В "Слуге народа" объяснили причины отставки Криклия

Владислав Криклий Мининфрастурктуры

В партии "Слуга народа" объяснили, что основанием для отставки министра инфраструктуры Владислава Криклия стала работа министерства и "Укрзализныци".

Об этом председатель партии "СН" и заместитель председателя фракции Александр Корниенко рассказал в эфире "Свободы слова" ICTV.

"Если говорить об инфраструктурных проектах, у нас сфера ответственности инфраструктуры заключается не только в дорогах. И как раз все, что касается дорожного строительства, "Большого строительства" - это как раз успешные проекты.

Там в районе 7-8 тысяч км дорог, которые строятся, большое количество мостовых переходов, развязок. И за это самое отвечал не столько господин Криклий, сколько господин Кубраков, который сейчас и предлагается на должность министра ", - объяснил Корниенко.

Он подчеркнул вопросы деятельности АО "Укрзализныця", что находится в подчинении Мининфраструктуры: "И только ленивый за эти полгода не прошелся по тем или иным недостатки в работе министерства, которые понятны и пассажирам, которые ездят поездами, так и сторонними наблюдателями, международными партнерами" .

Напоминаем:

Депутатская фракция "Слуга народа" утвердила кандидатуру Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры Украины, Алексея Любченко - на должность министра экономики - первого вице-премьер-министра, а Виктора Ляшко - на должность министра здравоохранения.

Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 18 мая для рассмотрения заявлений об отставке трех членов Кабинета министров.

Экономическая правда