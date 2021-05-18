Украина стала ближе к "промышленному безвизу" – Минэкономики

Согласно первого отчета экспертов миссии ЕС украинская законодательная база имеет высокое соответствие с базой ЕС, этот этап является весомым на пути к заключению "промышленного безвиза".

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Так, в мае завершилась работа первой предварительной оценочной миссии ЕС, по результатам которой представлен первый официальный отчет. Он является основой для дальнейших действий по завершению транспозиции нормативных документов ЕС; уточнения переводов и таблиц соответствия, а также аудита работы национальной инфраструктуры качества.

"Мы стали еще на один важный шаг ближе к заключению "промышленного безвизова". Первый отчет экспертов миссии ЕС с высокой положительной оценкой соответствия нашей нормативно-законодательной базы к базе ЕС - это действительно зеленый свет для дальнейших важных этапов.

Впервые за всю независимость Украины мы движемся к цели "промышленного безвизова" очень уверенно, системно и планомерно. Впервые за много лет состоялась комплексная оценка всех документов, необходимых для заключения соглашения", - прокомментировал министр экономики Игорь Петрашко.

Эксперты оценили уровень транспозиции каждого из 80 нормативных актов ЕС, внедрение которых будет нужно для заключения соглашения по "промышленному безвизу". Было установлено, что 67 документов должным образом применили законодательные акты ЕС, по 13 документам работа продолжается. По 6 из них были предоставлены проекты соответствующих нормативных актов ЕС.

Эксперты ЕС дали рекомендации по транспозиции документов, перевода, подготовки таблиц соответствия и тому подобное. Кроме того, определен блок вопросов, которые необходимо урегулировать на стадии подготовки к заключению соглашений. Речь идет о признании маркировки СЕ, участия в системах RAPEX и ICSMS.

Также эксперты пришли к выводу, что национальная инфраструктура качества работает на основе норм и принципов ЕС. Теперь ведомство может начать оценку работы институций - следующий этап к заключению Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции ( "промышленного безвиза").

В ближайшие недели начнется комплексный аудит работы всех институтов в сфере технического регулирования, добавили в Минэкономики.

Напоминаем:

В правительстве Украины рассчитывают в 2021 году подписать с ЕС соглашение об "промышленном безвизе".

Экономическая правда