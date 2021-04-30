Отель "Днепр", где обещали киберспорт, попросил разрешение открыть казино

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей отказала "Гостинице "Днепр" в выдаче разрешения на проведение азартных игр.

Соответствующее решение Комиссия приняла 27 апреля, передает издание "Наші гроші".

В обосновании отказа Комиссия указала на невозможность установить соответствие помещений гостиницы с требованиями Закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

В частности, адреса помещений в заявлении для проведения азартных игр и в свидетельстве об установлении отеля категории не соответствуют адресу в свидетельстве о праве собственности и в этажном плане на здание.

Также указанное под игорное заведение помещение имеет другую площадь по сравнению с той, которая указана в журнале подсчета площади жилого дома с нежилыми помещениями. Это не позволило Комиссии установить есть ли у отеля "Днепр" в наличии необходимые 300 квадратных метров для открытия зала с игровыми автоматами.

Все эти недостатки отель имеет возможность исправить и повторно направить заявление для получения разрешения на проведение азартных игр.

Напоминаем:

Антимонопольный комитет предоставил разрешение ООО "Смартленд" на приобретение отеля "Днепр".

Накануне Антимонопольный комитет принял к рассмотрению второе заявление ООО "Смартленд" от 27 августа о приобретении акций гостиницы "Днепр". Первая была возвращена 21 августа из непредоставления заявителем всей необходимой информации.

Фонд госимущества 15 июля провел аукцион по продаже столичной гостиницы "Дніпро" - отель продали за 1 млрд 111 миллионов 222 тысячи 22 гривни ООО "Смартленд". Отель "Днепр" выставлялся на продажу по стартовой цене 80,92 млн грн.

Среди претендентов на столичный отель "Дніпро" были представители бизнес-истеблишмента, в частности, среди участников аукциона были Степан Черновецкий, Томаш Фиала, Вадим Новинский, Сергей Тигипко и другие.

После аукциона настоящим покупателем отеля назвал себя бизнесмен и основатель киберспортивной команды NAVI Александр Кохановский, который заявил, что создаст в гостинице центр для киберспорта.

Он отказался называть публично кто еще кроме него взял финансовое участие в приобретении отеля.

Кохановский заявлял, что в отеле не планируют запускать игорный бизнес, а инвесторы не связаны с РФ.

Недавно издание "Kyivpost" сообщил со ссылкой на правительственный источник, что среди покупателей "Днепра" является букмекерская компания "Parimatch". Кохановский этого не отрицал, но отказался от комментариев.

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