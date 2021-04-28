Новости 28 апреля: увольнение Коболева из "Нафтогаза", земля перейдет "на места"

О "зеленых долгах": Минюст получил сообщение об арбитраже от имени компании "Modus Energy International B.V." против государства Украина в связи с нарушением (по мнению истца) договора к Энергетической хартии (1994).

О субсидиях: С 1 мая все 100% украинский, которые получают субсидию, будут получать ее живыми деньгами, также вводятся некоторые новые правила тех, кому субсидии назначаться не будут.

О "Нафтогаз": Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

Компанию возглавил и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

В НАК "Нафтогаз Украины" отреагировали на увольнение Андрея Коболева - назвали решение "юридической манипуляцией", ведь назначение или увольнение председателя правления относятся к исключительной компетенции набсовета.

О земельной реформе: Верховная Рада на заседании 28 апреля во втором чтении и в целом приняла закон №2194 о проведении земельной децентрализации - он является ключевым для проведения земельной реформы

О зарплатах: В марте 2021 года реальная зарплата в Украине против марта 2020 года выросла на 9,5% по сравнению с февралем 2021 года - выросла на 6,7%.

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