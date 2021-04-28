"Зелений" тариф: перший позов проти України надійшов до Міжнародного арбітражу

Мін'юст отримав повідомлення про арбітраж від імені компанії "Modus Energy International B.V." проти держави Україна у зв’язку з порушенням (на думку позивача) договору до Енергетичної хартії (1994).

Про це повідомляє Finbalance.

Зазначається, що "Modus Energy International B.V." є єдиним власником компаній-операторів сонячних електростанцій: ТОВ "Солар Залуква", ТОВ "Болохівський Солар Парк 1", ТОВ "Болохівський Солар Парк 2".

"Позивач зауважує, що інвестування в галузь відновлювальної енергетики в Україні здійснювалося в рамках правового режиму регулювання сфери сонячної енергетики, затвердженого Законом України від 20 лютого 2003 року №555-IV "Про альтернативні джерела енергії". Серед інших переваг інвестування, за розумінням позивача, було те, що держава бере на себе зобов'язання купувати "зелену" сонячну енергію за ціною 0,1502 євро/кВт-год від електростанцій, введених в експлуатацію до 31 грудня 2019 року, та не змінювати цей тариф до 2030 року", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що вказані 3 компанії-оператори СЕС у серпні 2019 року підписали договір купівлі-продажу електроенергії з держпідприємством "Гарантований покупець", а в грудні 2019 року отримали підтвердження від НКРЕКП, що вся електроенергія, вироблена зазначеними СЕС, буде купуватися за "зеленим" тарифом до 1 січня 2030 року.

"Крім того, позивач посилається на те, що листом НКРЕКП від 24.04.2019 було підтверджено купівлю електроенергії від СЕС з потужністю більше 10 МВТ, побудованих до кінця 2019 року, із застосуванням коефіцієнта 2,79.

Разом з тим, у травні 2020 року позивачу було запропоновано підписати Меморандум про взаєморозуміння, відповідно до якого "зелений" тариф підлягатиме зниженню ретроспективно в обмін на погашення заборгованості ДП "ГарПок" перед виробниками електроенергії.

Позивач не погодився на такі умови, внаслідок чого умови запропонованого Меморандуму про взаєморозуміння (зниження ставки "зеленого" тарифу на 15% та встановлення вимоги щодо повної оплати балансової вартості) було закріплено Законом України від 21.07.2020 №810-IX ("Про внесення змін до деяких законів України про удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії")", - додає видання.

Позивач вважає, що ДП "ГарПок" примусило його дочірні компанії підписати додаткову угоду до договору купівлі-продажу шляхом здійснення погроз (у випадку відмови підписання додаткової угоди розглядати це як ініціювання процедури розірвання договору купівлі-продажу).

"Позивач просить арбітражний трибунал стягнути з України фінансові збитки (за попередньою оцінкою, сума позовних вимог становить не менше 11,5 млн євро)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Виробники енергії з відновлюваних джерел енергії заявили, що за підсумками першого кварталу уряд виконав свої зобов’язання за Меморандумом менш як на половину, а виплати надходять не усім виробникам через судові процеси.

Влада хоче запровадити акцизний податок на продаж "зеленої" електроенергії, наразі пропонується широкий діапазон ставки - від 3,2% до 40%, точні цифри ще обговорюються.