У "Нафтогазі" назвали звільнення Коболєва "юридичною маніпуляцією"

У НАК "Нафтогаз Україна" відреагували на звільнення голови правління Андрія Коболєва – назвали рішення "юридичною маніпуляцією", адже подання щодо призначення або звільнення голови правління належать до виключної компетенції наглядової ради.

Компанія опублікувала відповідну заяву.

"Звільнення Наглядової ради на дві доби заради прийняття рішення про звільнення Голови правління є наругою над засадничими принципами корпоративного управління державними підприємствами", – коментує група рішення Кабміну 28 квітня.

Згідно статуту компанії та закону "Про акціонерні товариства", подання пропозицій щодо призначення/звільнення голови правління та ухвалення відповідного рішення є виключною компетенцією наглядової ради.

Так, у "Нафтогазі" вважають рішення уряду поверненням до практики ручного управління державними підприємствами.

"Крім того, це чіткий сигнал інвесторам у цінні папери українських емітентів: умови роботи державних підприємств України є непередбачуваними та можуть бути змінені в залежності від політичної доцільності", – підсумували у НАК.

Нагадуємо:

Кабмін призначив з 29 квітня в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України". Крім того, уряд припинив повноваження незалежних членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України", представників держави у наглядовій раді НАК "Нафтогаз України".

Водночас, нинішніх незалежних членів Наглядової ради НАК та представників держави у Наглядовій раді було переобрано в такому самому складі.

Коболєв написав у Facebook, що дізнався про своє "звільнення" зі ЗМІ та заяви про відставку не писав.

Група Нафтогаз за 2020 рік отримала збиток у 19 мільярдів гривень внаслідок низького попиту та цін на газ, у 2019 році компанія отримала 2,6 млрд грн прибутку.

Економічна правда





