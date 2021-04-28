Нові правила: Шмигаль розповів, кому субсидія призначатись не буде

З 1 травня всі 100% українців, які отримують субсидію, будуть отримувати її живими грошима, також вводяться деякі нові правила щодо тих, кому субсидії призначатись не будуть.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль.

"Починаючи з травня, отримувачі субсидій повинні будуть подати нову заявку на її отримання. Заявки можна буде подавати протягом наступних 5 місяців. Зробити це можна в тому числі онлайн або поштою.

Які основні зміни? Наразі 92% українців, які отримують субсидії, отримують її у грошовій готівковій формі. З травня всі 100% будуть отримувати субсидію живими грошима", - розпові Шмигаль.

За його словами, вводяться деякі нові правила щодо тих, кому субсидії призначатись не будуть.

"Якщо ви маєте на депозитному рахунку в банку більше 100 тис грн, купуєте нову автівку або валюту одноразово на суму понад 50 тис грн - вам субсидію не призначать", - підкреслив прем'єр.

Він додав, що для більшості отримувачів субсидій нічого не зміниться.

"Нові правила - це про справедливість. Коли держава збільшує та платить допомогу саме тим, хто цього потребує. Така політика стосується всіх соціальних виплат і процес справедливої верифікації - це державницька позиція, яку ми будемо підтримувати", - додав він.

Нагадуємо:

14 квітня Кабінет міністрів посилив адресність надання житлових субсидій для забезпечення державної соціальної підтримки населенню та здійснення заходів ефективного і раціонального використання бюджетних коштів.

Зокрема, посилено вимоги під час призначення житлових субсидій у частині здійснення одноразових вартісних покупок, наявності банківських депозитів, здійснення операцій з купівлі іноземної валюти, банківських металів, перетину кордону тощо.

Економічна правда