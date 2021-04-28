У березні реальна зарплата зросла на 9,5% – Держстат

У березні 2021 року реальна зарплата в Україні проти березня 2020 року зросла на 9,5%, порівняно з лютим 2021 року - зросла на 6,7%.

Про це свідчать дані Держстату.

При цьому, середня номінальна заробітна плата штатних працівників у березні 2021 року порівняно з лютим зросла на 8,5%, в річному вимірі - на 18,9%, та становить 13 612 грн.

За даними Держстату, найбільше зростання середньої зарплати штатних працівників у березні цього року проти березня-2020 року зафіксували в Чернівецькій (на 31,1%), Донецькій (на 30,1%), Тернопільській (на 26,9%), Рівненській (на 26,3%), Херсонській (на 26,2%) областях.

У березні найвищий рівень зарплат зафіксували в Києві - 20 132 грн, найнижчий в Житомирській області – 10 675 грн.

Зазначається, що у березні зарплата у сфері охорони здоров'я зросла на 52% проти березня-2020, у сфері тимчасового розміщення та організації харчування - на 37,2%, у сфері мистецтва, спорту і розваг - на 33,8%, освіті - на 28,8%, у сфері операцій з нерухомістю - на 22,2%, у сфері оптової та роздрібної торгівлі - на 20,4%, в сільському і лісовому господарстві - на 17,4%.

Нагадуємо:

У лютому 2021 року середня заробітна плата в Україні зросла на 1,7% проти рівня січня та на 15,7% проти лютого 2020 року та становила 12 549 гривень.

У січні 2021 року реальна заробітна плата зросла на 15% у річному вимірі та становить 12337 гривень, проте зменшилася відносно грудня.

У грудні 2020 року реальна зарплата в Україні порівняно з груднем 2019 року зросла на 10,1%.

Економічна правда