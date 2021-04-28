Рада ухвалила ключовий закон земельної реформи
Верховна Рада на засіданні 28 квітня у другому читанні та в цілому ухвалила закон №2194 щодо проведення земельної децентралізації – він є ключовим для проведення земельної реформи.
Документ підтримали 284 депутати.
Законопроєкт №2194 регулює передачу земель "на місця" громадам. Він має виправити юридичні колізії роботи ринку землі, а також врегулювати реалізацію переважного права орендаря на купівлю та електронні земельні торги.
Розгляд документу тривав понад місяць – його розпочали 16 березня, проте голосування у другому читанні відбулося лише 28 квітня. Це сталося через кількість поданих нардепами правок – їх налічувалося понад 3 тисячі.
Як повідомляє Мінагрополітики, серед основних нововведень законопроєкту:
- передача земель у комунальну власність сільських, селищних, міських рад;
- скасування зайвих дозволів та дублювання процедур перевірки документації із землеустрою;
- запровадження незалежного контролю документації із землеустрою через громадську експертизу / рецензування;
- надання відомостей документації із землеустрою статусу публічних, відкритих та загальнодоступних даних;
- інтеграція та уніфікація землевпорядної, топографо-геодезичної та картографічної діяльності;
- запровадження страхування професійної відповідальності виконавців робіт із землеустрою як альтернативи державному контролю;
- зменшення вартості робіт та тривалості часу, що витрачається на виконання процедур, пов’язаних з проведенням землеустрою;
- зменшення ризиків хабарництва та корупції.
Як раніше зазначав ексочільник Мінекономіки Павло Кухта, 2194 "є однією з умов отримання $700 млн дуже дешевої кредитної підтримки від Світового банку". Крім того, за умови повної реалізації земельної реформи, Міжнародна фінансова корпорація (IFC), що входить до групи Світового банку, планує інвестувати в економіку України близько 3 мільярдів доларів до 2024 року.
"В основі документу – спрощення доступу до земельних ресурсів населення та бізнесу, розширення повноважень місцевих громад та впровадження цифрової трансформації земельних відносин", - прокоментував закон міністр економіки Ігор Петрашко.
Нагадуємо:
Верховна Рада 16 березня розпочала розгляд законопроєкту № 2194 щодо дерегуляції земельних відносин у другому читанні, проте за 3 години розглянула лише 160 правок – усього їх зареєстровано понад 3 тисячі.
Мінфін сподівається отримати другу частину траншу від Світового банку після ухвалення Радою законів щодо земельної реформи, загальна допомога СБ становить 700 мільйонів доларів.
Комітет з питань аграрної та земельної політики 5 лютого рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкти щодо передачі землі "на місця" та електронні аукціони.
2 грудня Верховна Рада відправила законопроєкт 2194, яким регулюється передача держземель "на місця", на повторне друге читання.
30 березня Верховна Рада ухвалила закон про обіг земель сільськогосподарського призначення.
7 жовтня Комітет ВРУ з питань агрополітики рекомендував законопроєкт 2194 до другого читання.
15 жовтня Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо передачі земель з державної у комунальну власність.
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Економічна правда
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