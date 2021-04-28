Рада ухвалила ключовий закон земельної реформи

Верховна Рада на засіданні 28 квітня у другому читанні та в цілому ухвалила закон №2194 щодо проведення земельної децентралізації – він є ключовим для проведення земельної реформи.

Документ підтримали 284 депутати.

Законопроєкт №2194 регулює передачу земель "на місця" громадам. Він має виправити юридичні колізії роботи ринку землі, а також врегулювати реалізацію переважного права орендаря на купівлю та електронні земельні торги.

Розгляд документу тривав понад місяць – його розпочали 16 березня, проте голосування у другому читанні відбулося лише 28 квітня. Це сталося через кількість поданих нардепами правок – їх налічувалося понад 3 тисячі.

Як повідомляє Мінагрополітики, серед основних нововведень законопроєкту:

передача земель у комунальну власність сільських, селищних, міських рад;

скасування зайвих дозволів та дублювання процедур перевірки документації із землеустрою;

запровадження незалежного контролю документації із землеустрою через громадську експертизу / рецензування;

надання відомостей документації із землеустрою статусу публічних, відкритих та загальнодоступних даних;

інтеграція та уніфікація землевпорядної, топографо-геодезичної та картографічної діяльності;

запровадження страхування професійної відповідальності виконавців робіт із землеустрою як альтернативи державному контролю;

зменшення вартості робіт та тривалості часу, що витрачається на виконання процедур, пов’язаних з проведенням землеустрою;

зменшення ризиків хабарництва та корупції.

Як раніше зазначав ексочільник Мінекономіки Павло Кухта, 2194 "є однією з умов отримання $700 млн дуже дешевої кредитної підтримки від Світового банку". Крім того, за умови повної реалізації земельної реформи, Міжнародна фінансова корпорація (IFC), що входить до групи Світового банку, планує інвестувати в економіку України близько 3 мільярдів доларів до 2024 року.

"В основі документу – спрощення доступу до земельних ресурсів населення та бізнесу, розширення повноважень місцевих громад та впровадження цифрової трансформації земельних відносин", - прокоментував закон міністр економіки Ігор Петрашко.

Нагадуємо:

Верховна Рада 16 березня розпочала розгляд законопроєкту № 2194 щодо дерегуляції земельних відносин у другому читанні, проте за 3 години розглянула лише 160 правок – усього їх зареєстровано понад 3 тисячі.

Мінфін сподівається отримати другу частину траншу від Світового банку після ухвалення Радою законів щодо земельної реформи, загальна допомога СБ становить 700 мільйонів доларів.

Комітет з питань аграрної та земельної політики 5 лютого рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкти щодо передачі землі "на місця" та електронні аукціони.

2 грудня Верховна Рада відправила законопроєкт 2194, яким регулюється передача держземель "на місця", на повторне друге читання.

30 березня Верховна Рада ухвалила закон про обіг земель сільськогосподарського призначення.

7 жовтня Комітет ВРУ з питань агрополітики рекомендував законопроєкт 2194 до другого читання.

15 жовтня Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо передачі земель з державної у комунальну власність.

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