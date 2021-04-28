Данилюка уволили из набсовета Нацдепозитария

Акционеры ПАО "Национальный депозитарий Украины" (НДУ) решением годового общего собрания прекратили полномочия главы/члена наблюдательного совета Александра Данилюка.

Об этом Нацдепозитарий сообщает в системе раскрытия информации на фондовом рынке НКЦБФР.

Отмечается, что годовое общее собрание акционеров НДУ провели дистанционно 26 апреля. "Дата проведения подсчета голосов и составления протокола об итогах голосования - 28 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.

Таким образом, Данилюк занимал должность члена наблюдательного совета НДУ с 7 августа 2020 до 28 апреля 2021 года.

В том числе на должности главы наблюдательного совета - с 24 сентября 2020 до 28 апреля 2021 года.

При этом Юрий Гелетий, Виталий Лисовенко, Виталий Милентьев, Ярослав Шляхов были переизбраны на должности членов наблюдательного совета.

Членом наблюдательного совета избрали Алексея Кия.

Кроме того, членом правления ПАО "Национальный депозитарий Украины" назначили Алексея Тарасенко.

Как отмечается на сайте НДУ, сейчас должности главы наблюдательного совета и его заместителя остаются вакантными.

Александр Данилюк прокомментировал увольнение из наблюдательного совета НДУ в видеообращении в Facebook.

"Только что узнал, что акционеры НДУ уволили меня с должности главы набсовета Нацдепозитария. Почему это важно? Сейчас проходит конкурс по отбору нового руководителя НДУ.

И у нас была договоренность с Нацбанком, Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, которые являются акционерами НДУ, что я как глава наблюдательного совета завершу беспристрастный отбор руководителя.

В нарушение этой договоренности сегодня, за час до проведения интервью с кандидатами на эту должность, меня с должности отстранили. Вот такие "шулеры" работают сейчас во власти, новые стандарты ...", - заявил Данилюк.

Он сказал, что "все было затеяно, чтобы назначить удобного для Администрации президента человека" на должность руководителя НДУ.

"Я был преградой в этом процессе. То, что я говорил раньше, что это будет решено увольнением главы наблюдательного совета - это сейчас и произошло", - резюмировал Данилюк

"К сожалению, такие действия власти не являются полезными для страны. И я думаю, жаль и, к сожалению, это не последнее подобное решение", - сказал он.

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Напомним:

Новый состав Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку инициировал замену наблюдательного совета Нацдепозитария.

По словам Данилюка, на пост главы НДУ хотят назначить нужного человека.

Президент Владимир Зеленский назначил на должности четверых новых членов Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку возглавил советник руководителя Офиса президента Руслан Магомедов.

Председатель Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев, которого назначили на эту должность 30 января 2015 сроком на 6 лет, продолжал исполнять свои обязанности до назначения нового председателя.

4 августа 2020 года акционеры Нацдепозитария обновили состав наблюдательного совета, выбрав 7 членов сроком на 3 года.

В сентябре наблюдательный совет Национального депозитария Украины назначил бывшего министра финансов и секретаря СНБО Александра Данилюка председателем наблюдательного совета учреждения.

Экономическая правда