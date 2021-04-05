Нацкомиссия по ценным бумагам инициировала замену набсовета Нацдепозитария – Данилюк

Новый состав Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку инициировал замену наблюдательного совета Нацдепозитария.

Об этом в Facebook заявил глава наблюдательного совета Нацдепозитария Александр Данилюк.

"Развал государственных органов власти и государственных компаний набирает обороты. Сегодня утром начал работать новый состав Национальной комиссии по ценным бумагам на фондовом рынке.

И первым и единственным решением Комиссии стало инициирование замены Наблюдательного совета Национального депозитария, которую я возглавляю. Напомню - Нацкомиссия является одним из акционеров Нацдепозитария", - написал Данилюк.

"Почему такая спешка и зачем увольнять наблюдательный совет, который назначили только полгода назад? Попробую объяснить.

Сейчас Наблюдательным советом проводится конкурс на главу правления НДУ. У представителей действующей власти есть принцип - назначать на все позиции приближенных для себя людей. Это конечно противоречит предвыборным обещаниям - но .... Понятно, что попытки этих людей протянуть приближенных к себе кандидатов столкнулись с принципиальной позицией Наблюдательного совета - никакого кумовства, победить должен самый профессиональный и достойный кандидат.

И в этом Наблюдательный совет НДУ для них - как кость в горле. Поэтому для них единственным вариантом решения стало досрочное прекращение полномочий Наблюдательного совета", - добавил он.

"Интересно, что это было сделано через недавно назначенного руководителя Нацкомиссии - малоизвестного в профессиональном сообществе Руслана Магомедова.

Вызывает удивление то, что это решение поддержали члены комиссии, которые первый раз появились в помещении Нацкомиссии только сегодня и были на должностях не более 3-х часов. Они поддержали эту позицию без вопросов и обсуждений", - отмечает глава наблюдательного совета Нацдепозитария.

"Дальше все просто. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку увольняет Наблюдательный совет НДУ на следующем общем собрании акционеров и назначает туда лояльных людей, которые на "конкурсе" выбирают нужного главу правления НДУ.

А дальше Нацдепозитарий вернется к схематозу, который был искоренен профессиональной работой действующего руководства. Я так понимаю, что схемы вернутся и в другие сферы, которые регулируются Национальной комиссией", - резюмировал он.

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Напомним:

Президент Владимир Зеленский назначил на должности четверых новых членов Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку возглавил советник руководителя Офиса президента Руслан Магомедов.

Председатель Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев, которого назначили на эту должность 30 января 2015 сроком на 6 лет, продолжал исполнять свои обязанности до назначения нового председателя.

4 августа 2020 года акционеры Нацдепозитария обновили состав наблюдательного совета, выбрав 7 членов сроком на 3 года.

В сентябре наблюдательный совет Национального депозитария Украины назначил бывшего министра финансов и секретаря СНБО Александра Данилюка председателем наблюдательного совета учреждения.

Экономическая правда