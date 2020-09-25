Данилюка призначили головою наглядової ради Нацдепозитарію

Наглядова рада Національного депозитарію України призначила колишнього міністра фінансів та секретаря РНБО Олександра Данилюка головою наглядової ради установи.

Про це повідомляє прес-служба НДУ.

"Головою Наглядової ради ПАТ "НДУ" було обрано незалежного директора – Олександра Данилюка, який має значний професійний досвід, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи головою Наглядової ради НДУ. У 2019 році Олександр займав посаду секретаря РНБОУ, а з квітня 2016 року по червень 2018 року обіймав посаду міністра фінансів України", - йдеться у повідомленні.

Заступником голови наглядової ради обрали представника акціонера НБУ - Миколу Селехмана.

Також на засіданні 24 вересня сформували склад комітетів наглядової ради: Комітет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам та Комітет з питань аудиту та управління ризиками.

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Нагадаємо:

У серпні 2020 року акціонери Національного депозитарію України на позачергових зборах оновили склад наглядової ради, обравши до неї 5 незалежних директорів, серед них - ексміністр фінансів та екссекретар РНБО Олександр Данилюк.

Данилюк відстоював законність і доцільність націоналізації "ПриватБанку" у 2016 році, що оскаржив у суді Ігор Коломойський.

28 травня 2019 року президент Володимир Зеленський призначив Олександра Данилюка секретарем РНБО.

27 вересня в Офісі президента повідомили, що він подав у відставку. Данилюк підтвердив цю інформацію.

30 вересня Зеленський прийняв відставку Данилюка.

Джерела стверджували, що Данилюк нібито вирішив звільнитися через розбіжності з оточенням Зеленського, зокрема, з головою Офісу президента Андрієм Богданом і бізнесменом Ігорем Коломойським.

У 2015-2016 роках Данилюк був заступником голови Адміністрації президента, у 2016-2018 роках очолював Міністерство фінансів. Був звільнений із посади після конфлікту з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Під час президентської передвиборної кампанії Данилюк був радником Зеленського з питань міжнародної, фінансової, економічної та банківської діяльності.

Економічна правда