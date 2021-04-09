Нацдепозитарий продолжит конкурс на главу правления, несмотря на решение регулятора – Данилюк

Конкурс по отбору нового главы правления Нацдепозитария, объявленный в конце марта, будет продлен, однако недавнее решение НКЦБФР об изменении наблюдательного совета создает риски для его проведения и снижает доверие к корпоративному управлению в госкомпаниях.

Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" заявил глава наблюдательного совета Нацдепозитария Александр Данилюк.

"Конкурс будет продолжен. Если мы его отменим, то он уже будет осуществляться новым наблюдательным советом. Есть риск, что к новому конкурсу доверие будет ниже и будет обеспечен выигрыш людей, имеющих протекцию в высоких кабинетах", - сказал Данилюк.

Глава Нацкомиссии по ценным бумагам Руслан Магомедов на днях сообщил о решении нового состава регулятора обновить наблюдательный совет НДУ, а также о наличии вопросов к конкурсу по отбору нового главы правления и закупкам оборудования для центров обработки данных.

Данилюк отметил, что пятилетние полномочия действующего главы правления НДУ Миндаугаса Бакаса завершаются 1 июня, и до сих пор конкурс должен быть завершен, тогда как в случае нового конкурса результаты будут получены явно позднее 1 июня, что нежелательно.

"Мы этот вопрос (отмену конкурса - ред). не рассматривали, никто не инициировал", - добавил глава наблюдательного совета НДУ.

Он отверг претензии, что наблюдательный совет якобы продвигал антиукраинские условия конкурса.

По его словам, наличие международного опыта является, наоборот, проукраинской позицией, так как в интересах развития рынков важно, чтобы депозитарий развивался с учетом мировых тенденций и с привлечением международных партнеров.

"И в Украине есть люди с таким опытом, тогда как этой группе товарищей (новый состав комиссии - ред.) международный опыт недоступен", - заявил Данилюк.

"Посмотрим до 16 апреля (окончание приема заявок на конкурс - ред.): если будет низкое качество кандидатов - мы конкурс остановим. Кандидаты понимают, что очень многое зависит от НКЦБФР - это и регулятор, и акционер.

Поэтому после того, как новый состав комиссии своими действиями показал свою ангажированность и непонимание своей роли, это может повлиять на желание некоторых достойных кандидатов отправиться на конкурс", - добавил он.

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Напомним:

Новый состав Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку инициировал замену наблюдательного совета Нацдепозитария.

Президент Владимир Зеленский назначил на должности четверых новых членов Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку возглавил советник руководителя Офиса президента Руслан Магомедов.

Председатель Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев, которого назначили на эту должность 30 января 2015 сроком на 6 лет, продолжал исполнять свои обязанности до назначения нового председателя.

4 августа 2020 года акционеры Нацдепозитария обновили состав наблюдательного совета, выбрав 7 членов сроком на 3 года.

В сентябре наблюдательный совет Национального депозитария Украины назначил бывшего министра финансов и секретаря СНБО Александра Данилюка председателем наблюдательного совета учреждения.