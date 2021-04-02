Зеленский назначил новых членов Нацкомиссии по ценным бумагам

Президент Владимир Зеленский назначил на должности четверых новых членов Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

На должности в комиссии назначаются экс-глава Расчетного центра Юрий Шаповал, директор департамента надзора за профучастниками фондового рынка Ираклий Барамия, экс-глава Агентства развития инфраструктуры фондового рынка и член набсовета биржи ПФТС Юрий Бойко и начальник отдела ценных бумаг ТАСкомбанка Ярослав Шляхов.

Членом комиссии остается Максим Либанов, полномочия которого истекают 28 февраля 2024 года.

НКЦБФР формируется в составе ее главы и шести членов, которые назначаются на срок шесть лет.

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Напомним:

Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку возглавил советник руководителя Офиса президента Руслан Магомедов.

Председатель Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев, которого назначили на эту должность 30 января 2015 сроком на 6 лет, продолжал исполнять свои обязанности до назначения нового председателя.

Экономическая правда