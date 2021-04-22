Нацкомиссия по ценным бумагам нашла замену Данилюку в набсовете Нацдепозитария

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку подала кандидатуру владельца и директора ООО "Бизнес-Ориентед" Александра Масенко как независимого директора в наблюдательный совет Нацдепозитария вместо экс-министра финансов и экс-секретаря СНБО Александра Данилюка, который сейчас возглавляет наблюдательный совет.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Кроме этого, в бюллетене для голосования на собрании акционеров Нацдепозитария, запланированного на 26 апреля, голосующая контрольным пакетом акций Комиссия предлагает подтвердить полномочия в наблюдательном совете члена НКЦБФР Ярослава Шляхова и партнера Cornerstone Financial Group Виталия Милентьева.

Также НБУ, владеющий блокпакетом акций депозитария, внес для утверждения членами наблюдательного совета на новый срок кандидатуры заместителя главы Нацбанка Юрия Гелетия и советника министра финансов (на общественных началах) и члена наблюдательного совета Ferrexpo Виталия Лисовенко.

"Миноритарии Нацдепозитария, в свою очередь, предлагают рассмотреть для избрания в наблюдательный совет президента Профессиональной ассоциации участников рынка капитала и деривативов Алексея Кия, главу правления фондовой биржи ПФТС Богдана Лупия и экс-главу правления НДУ и главу общественного союза "Украинские эмитенты" Сергея Румпу", - добавляет издание.

"Согласно бюллетеню, до основания в 2019 году ООО "Бизнес-Ориентед" с уставным капиталом 50 тыс грн, которое занимается разработкой программного обеспечения, Масенко в 2016-2018 годах был финансовым директором ООО "Универ-Капитал".

Поиск в системе раскрытия НКЦБФР также выдает, что до 2017 года он был ревизором страховой компании "Дом страхованиия", а в 2017 году Комиссия увидела признаки манипулирования в совершенных торговцем "Мастер Брок" с Масенко в 2014 году операциях с ОВГЗ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нынешний состав наблюдательного совета Нацдепозитария избран на внеочередном собрании акционеров в августе 2020 года в связи с тем, что количество независимых членов сократилось ниже допустимого минимума из-за прекращения в июне полномочий председателя совета, экс-министра финансов Игоря Митюкова по собственному желанию.

Крупными акционерами Нацдепозитария является государство в лице ГКЦБФР - 25%, пенсионный фонд НБУ - 10,9399%, государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк - соответственно 25% "минус" 1 акция и 9,9903%.

Читайте также: Зеленский услышал голос фондового рынка: Хромаева заменит советник Ермака

Напомним:

Новый состав Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку инициировал замену наблюдательного совета Нацдепозитария.

По словам Данилюка, на пост главы НДУ хотят назначить нужного человека.

Президент Владимир Зеленский назначил на должности четверых новых членов Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку возглавил советник руководителя Офиса президента Руслан Магомедов.

Председатель Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев, которого назначили на эту должность 30 января 2015 сроком на 6 лет, продолжал исполнять свои обязанности до назначения нового председателя.

4 августа 2020 года акционеры Нацдепозитария обновили состав наблюдательного совета, выбрав 7 членов сроком на 3 года.

В сентябре наблюдательный совет Национального депозитария Украины назначил бывшего министра финансов и секретаря СНБО Александра Данилюка председателем наблюдательного совета учреждения.