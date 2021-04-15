У Зеленского обещают масштабировать программу ипотеки под 7%

Принятие законопроекта № 5208 позволит вскоре выдать около 8 тыс ипотечных кредитов на жилье и передать 12 тыс квартир в финансовый лизинг.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрфинжитло".

Верховная Рада 13 апреля приняла в первом чтении изменения в госбюджет-2021 о выделении 20 млрд гривен на ипотеку под 7% и раздачу жилья в финансовый лизинг.

"Законопроект № 5308 "О внесении изменений в Закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2021 год" по внедрению финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем" принят в первом чтении. Он имеет целью создание необходимых условий для надлежащей реализации программы доступного жилья.

Это второй этап внедрения президентской инициативы для обеспечения граждан Украины доступным жильем. Вскоре мы существенно масштабируем имеющуюся программу ипотеки под 7%, обеспечив развитие рынка ипотечного кредитования", - заявил заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

"Также в рамках программы будет использован новый финансово-кредитный механизм лизинга жилья. Купить жилье в лизинг под 5% годовых смогут сотни семей медиков, военнослужащих, педагогов, полицейских и спасателей", - добавил он.

Реализовывать президентскую программу будет созданная в 2020 году ЧАО "Укрфинжитло".

Акционерное общество будет предоставлять долгосрочную доступную ипотеку на условиях фиксированной ставки 7%, сроком до 30 лет с первым взносом 20%. А также жилье в финансовый лизинг на условиях нулевого первого взноса и под 5% годовых.

"Как только соответствующие нормативные акты вступят в силу, ЧАО "Укрфинжитло" станет единой мощной государственной институцией, которая будет осуществлять государственные программы по обеспечению жильем.

Важно, что в модель функционирования "Укрфинжитло" заложен потенциал к естественному росту как самой АО, так и жилой отрасли в целом", - отметил гендиректор "Укрфинжитло" Василий Шкураков.

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Напомним:

За первый месяц действия программы "Доступная ипотека 7%" банки подписали 59 договоров на 43 млн грн - в целом за этот период банки получили 212 заявок.

Сообщалось, что со старта программы "Доступной ипотеки 7%" выдали уже 12 займов на сумму 9,4 млн гривен, еще 57 заявок рассматриваются банками.

По состоянию на 22 марта 2021 года уполномоченные банки по выполнению госпрограммы "Доступная ипотека 7%" подписали 20 кредитных договоров на общую сумму 14,72 млн грн.

Ранее сообщалось, что банки, участвующие в государственной ипотечной программе по компенсации ставки до 7% годовых, предъявляют различные требования к заемщикам и жилья.

Также банки предупреждают заемщиков о необходимости оплатить дополнительные платежи при оформлении сделки по покупке недвижимости в рамках государственной ипотечной программы.

Первые заемщики подписали договоры на получение ипотечных кредитов в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%".

26 февраля Фонд развития предпринимательства и 7 банков подписали договоры об участии в программе "Доступная ипотека 7%".

Экономическая правда