По "Доступной ипотеке" выдали кредитов на более 9 миллионов гривень

Со старта программы "Доступной ипотеки 7%" выдали уже 12 займов на сумму 9,4 млн гривен, еще 57 заявок рассматриваются банками.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Так, кроме одобренных 12 заявок, еще 57 рассматриваются банками, "причем как на первичном, так и вторичном рынке", добавили в ведомстве. Общая их сумма составляет 55,4 млн грн.

В ведомстве отметили, что в настоящее время продолжается работа банков для полноценного запуска. Речь идет о модификации под программу собственных процедур, обучении персонала, разработке информационных материалов для потенциальных заемщиков и тому подобное.

"Это важный процесс, ведь именно банк, как владелец финансового ресурса для кредитования, несет риски по возврату ему средств", - пояснили в Минфине. "Также исключительно банк, используя собственную методологию оценки платежеспособности потенциального заемщика, принимает решение о выдаче кредита".

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Напомним:

Ранее сообщалось, что банки, участвующие в государственной ипотечной программе по компенсации ставки до 7% годовых, предъявляют различные требования к заемщикам и жилья.

Также банки предупреждают заемщиков о необходимости оплатить дополнительные платежи при оформлении сделки по покупке недвижимости в рамках государственной ипотечной программы.

Первые заемщики подписали договоры на получение ипотечных кредитов в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%".

26 февраля Фонд развития предпринимательства и 7 банков подписали договоры об участии в программе "Доступная ипотека 7%".

Экономическая правда