"Доступная ипотека 7%": за первый месяц банки выдали 59 кредитов

За первый месяц действия программы "Доступная ипотека 7%" банки подписали 59 договоров на 43 млн грн - в целом за этот период банки получили 212 заявок.

Об этом свидетельствуют данные Фонда развития предпринимательства по состоянию на 2 апреля.

Отмечается, что банки согласовали 28% заявок, 6% (12 заявок) - отклонили, по остальных - идет процесс обработки.

При этом, заявки получали 7 банков - ПриватБанк, Ощадбанк, Банк Альянс, Укргазбанк, Банк Глобус, ОТП Банк, Кредобанк.

За месяц Банк Глобус удовлетворил больше всего заявок - 22 кредита на 17,2 млн грн, далее следуют Приватбанк (17 кредитов на 10,2 млн грн), Укргазбанк (7 заявок на 6,8 млн грн) и Кредобанк (9 заявок на 6,5 млн грн).

В общем банки получили заявок на 199 млн грн.

При этом, больше всего заявок поступает на вторичный рынок недвижимости - 76,2%, на первичный - 23,8%.

Банки удовлетворяют заявки преимущественно на вторичном рынке недвижимости - 61%, в то же время первичный рынок получает 38,9% удовлетворенных заявок.

Больше всего по областям получают кредитов в Киевской области и Киеве - 15 кредитов на 12 млн и 11 кредитов на 11 млн соответственно.

Замыкает топ-3 Харьковская область - 8 кредитов на 4,3 млн грн.

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Напомним:

Сообщалось, что со старта программы "Доступной ипотеки 7%" выдали уже 12 займов на сумму 9,4 млн гривен, еще 57 заявок рассматриваются банками.

По состоянию на 22 марта 2021 года уполномоченные банки по выполнению госпрограммы "Доступная ипотека 7%" подписали 20 кредитных договоров на общую сумму 14,72 млн грн.

Ранее сообщалось, что банки, участвующие в государственной ипотечной программе по компенсации ставки до 7% годовых, предъявляют различные требования к заемщикам и жилья.

Также банки предупреждают заемщиков о необходимости оплатить дополнительные платежи при оформлении сделки по покупке недвижимости в рамках государственной ипотечной программы.

Первые заемщики подписали договоры на получение ипотечных кредитов в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%".

26 февраля Фонд развития предпринимательства и 7 банков подписали договоры об участии в программе "Доступная ипотека 7%".

Экономическая правда