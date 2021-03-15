"Іпотека від Зеленського": банки пропонують умови, що відрізняються від урядових

Банки, що беруть участь у державній іпотечній програмі з компенсації ставки до 7% річних, висувають різні вимоги до позичальників та житла.

Про це йдеться у статті Економічної правди.

Так, у державному Ощадбанку повідомили, що від "пільгових" 50 кв. м. житла, на які поширюється низька ставка, необхідно відняти площу майна, яке вже є у власності позичальника та членів його сім'ї. Решта площі квартири буде оплачуватися за ставкою банку, яка на поточний момент сягає майже 13%.

Згідно з умовами, які озвучив уряд, позичальником може бути громадянин України у віці до 50 років, який не має у власності житла площею понад 50 кв м.

За умовами Кредобанку, позичальнику відмовлять у пільговій іпотеці за наявності будь-якої нерухомості у власності. Навіть якщо це маленька частка у старій приватизованій квартирі.

В Укргазбанку та банку Глобус повідомили, що для погодження видачі кредиту офіційний дохід позичальника повинен становити не менше 23 тисяч гривень на місяць, в ОТП банку – понад 50 тисяч гривень, в залежності від умов.

Приватбанк, у свою чергу, бере більший початковий внесок, ніж передбачено умовами – 25% замість 15%. Кредобанк – 20% замість 15%.

Крім того, окремі банки повідомили, що працюють винятково з вторинним ринком нерухомості.

Детальніше читайте за посиланням: Чи доступна іпотека Зеленського? Як журналісти ЕП брали кредит під 7% і що з цього вийшло

Економічна правда