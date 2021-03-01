"Доступна іпотека під 7%": банки видали перші кредити
Перші позичальники підписали договори на отримання іпотечних кредитів у рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%".
Підписання договорів відбулось під час форуму "Україна 30".
За словами заступника міністра фінансів Юрія Драганчука, перші договори підписали сім'ї Лапченко та Максимюк - кредити видали "ОТП Банк" та "Укргазбанк".
"Хочу привітати щасливих власників квартир. Ті, хто хоче покращити свої житлові умови, можуть долучитись до програми", - заявив міністр фінансів Сергій Марченко.
У Мінфіні додали, що наразі у програмі беруть участь 7 банків, до кінця поточного тижня, кількість банків, які беруть участь в програмі, може бути розширена до 25.
"Мінфін виконав свою обіцянку: запланований запуск програми на березень відбувся саме 1 березня 2021 року. Сьогодні ми зробили перший крок на шляху реалізації загальної стратегії відновлення іпотечного ринку в Україні", – зазначив Юрій Драганчук.
Як зазначається на сайті "Укргазбанку", банк видав перший іпотечний кредит на 2-кімнатну квартиру площею в 43,4 кв.м. у новій багатоповерхівці в Гостомелі.
Читайте детальніше про програму: Іпотека від Зеленського: як взяти кредит під 7% та які існують ризики
Нагадаємо:
26 лютого Фонд розвитку підприємництва та 7 банків підписали договори щодо участі у програмі "Доступна іпотека 7%".
Міністр фінансів Сергій Марченко підписав статут "Української фінансової житлової компанії", що буде забезпечувати роботу ринку іпотечного кредитування.
У Мінфіні планують у рамках програми "Доступна іпотека під 7%" видати у 2021 році 5 млрд грн кредитів для 5 тисяч сімей.
Відшкодування за іпотекою під 7% стане доступною з 1 березня, водночас, уряд працюватиме над можливість іпотечного кредитування під 5% у 2021 році.
Витрати бюджету на компенсацію відсоткової ставки за нещодавно ухваленою програмою "Доступної іпотеки" можуть сягати 5 мільярдів гривень за умови щорічного зростання іпотечного портфелю 30%.
Уряд затвердив постанову щодо "доступної іпотеки": ставку за кредитами визначили в межах 7% річних.
Економічна правда
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