"Доступна іпотека під 7%": банки видали перші кредити

Перші позичальники підписали договори на отримання іпотечних кредитів у рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%".

Підписання договорів відбулось під час форуму "Україна 30".

За словами заступника міністра фінансів Юрія Драганчука, перші договори підписали сім'ї Лапченко та Максимюк - кредити видали "ОТП Банк" та "Укргазбанк".

"Хочу привітати щасливих власників квартир. Ті, хто хоче покращити свої житлові умови, можуть долучитись до програми", - заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

У Мінфіні додали, що наразі у програмі беруть участь 7 банків, до кінця поточного тижня, кількість банків, які беруть участь в програмі, може бути розширена до 25.

"Мінфін виконав свою обіцянку: запланований запуск програми на березень відбувся саме 1 березня 2021 року. Сьогодні ми зробили перший крок на шляху реалізації загальної стратегії відновлення іпотечного ринку в Україні", – зазначив Юрій Драганчук.

Як зазначається на сайті "Укргазбанку", банк видав перший іпотечний кредит на 2-кімнатну квартиру площею в 43,4 кв.м. у новій багатоповерхівці в Гостомелі.

Читайте детальніше про програму: Іпотека від Зеленського: як взяти кредит під 7% та які існують ризики

Нагадаємо:

26 лютого Фонд розвитку підприємництва та 7 банків підписали договори щодо участі у програмі "Доступна іпотека 7%".

Міністр фінансів Сергій Марченко підписав статут "Української фінансової житлової компанії", що буде забезпечувати роботу ринку іпотечного кредитування.

У Мінфіні планують у рамках програми "Доступна іпотека під 7%" видати у 2021 році 5 млрд грн кредитів для 5 тисяч сімей.

Відшкодування за іпотекою під 7% стане доступною з 1 березня, водночас, уряд працюватиме над можливість іпотечного кредитування під 5% у 2021 році.

Витрати бюджету на компенсацію відсоткової ставки за нещодавно ухваленою програмою "Доступної іпотеки" можуть сягати 5 мільярдів гривень за умови щорічного зростання іпотечного портфелю 30%.

Уряд затвердив постанову щодо "доступної іпотеки": ставку за кредитами визначили в межах 7% річних.

Економічна правда