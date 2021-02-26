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"Доступна іпотека 7%": долучилися 7 перших банків 

П'ятниця, 26 лютого 2021, 15:24
 

26 лютого Фонд розвитку підприємництва та 7 банків підписали договори щодо участі у програмі "Доступна іпотека 7%".

Про це повідомляє журналіст ЕП.

Банками, що першими взяли участь у програмі, стали:

  • ОТП Банк
  • Приватбанк
  • Банк "Глобус"
  • Мегабанк
  • Кредобанк
  • Ощадбанк
  • Укргазбанк

Заступник міністра фінансів з питань євроінтеграції Юрій Драганчук зазначив, що у програмі застосовується трирічне бюджетне планування в рамках бюджетної декларації. Тобто, кошти будуть передбачатися не в межах одного року, а на наступні 3 роки.

Перший договір про надання іпотеки підпишуть у понеділок, першого березня.

Нагадаємо:

У Мінфіні планують у рамках програми "Доступна іпотека під 7%" видати у 2021 році 5 млрд грн кредитів для 5 тисяч сімей.

Відшкодування за іпотекою під 7% стане доступною з 1 березня, водночас, уряд працюватиме над можливість іпотечного кредитування під 5% у 2021 році.

Витрати бюджету на компенсацію відсоткової ставки за нещодавно ухваленою програмою "Доступної іпотеки" можуть сягати 5 мільярдів гривень за умови щорічного зростання іпотечного портфелю 30%.

Уряд затвердив постанову щодо "доступної іпотеки": ставку за кредитами визначили в межах 7% річних.

Економічна правда

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