"Доступна іпотека 7%": долучилися 7 перших банків
26 лютого Фонд розвитку підприємництва та 7 банків підписали договори щодо участі у програмі "Доступна іпотека 7%".
Про це повідомляє журналіст ЕП.
Банками, що першими взяли участь у програмі, стали:
- ОТП Банк
- Приватбанк
- Банк "Глобус"
- Мегабанк
- Кредобанк
- Ощадбанк
- Укргазбанк
Заступник міністра фінансів з питань євроінтеграції Юрій Драганчук зазначив, що у програмі застосовується трирічне бюджетне планування в рамках бюджетної декларації. Тобто, кошти будуть передбачатися не в межах одного року, а на наступні 3 роки.
Перший договір про надання іпотеки підпишуть у понеділок, першого березня.
Нагадаємо:
У Мінфіні планують у рамках програми "Доступна іпотека під 7%" видати у 2021 році 5 млрд грн кредитів для 5 тисяч сімей.
Відшкодування за іпотекою під 7% стане доступною з 1 березня, водночас, уряд працюватиме над можливість іпотечного кредитування під 5% у 2021 році.
Витрати бюджету на компенсацію відсоткової ставки за нещодавно ухваленою програмою "Доступної іпотеки" можуть сягати 5 мільярдів гривень за умови щорічного зростання іпотечного портфелю 30%.
Уряд затвердив постанову щодо "доступної іпотеки": ставку за кредитами визначили в межах 7% річних.
Економічна правда
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