Глава НБУ: У нас нет разногласий с экспертами миссии МВФ

В Нацбанке нет разногласий с экспертами МВФ по части программы stand-by, которая находится в пределах ответственности НБУ.

Об этом сообщил в Facebook глава НБУ Кирилл Шевченко по итогам онлайн-встречи с директором Европейськошо департамента МВФ Альфредом Каммера.

"В рамках диалога о продолжении сотрудничества с МВФ мы обсудили много вопросов, в том числе ту часть программы, которая находится в пределах ответственности Национального банка. Хочу это подчеркнуть, у нас нет разногласий с экспертами миссии. Более того, у нас общее видение результата, которого мы хотим достичь", - сказал он.

"На встрече мы обменялись мнениями по инициативе директора-распорядителя МВФ Кристалина Георгиева о дополнительной аллокации СДР на сумму около 650 млрд долл, которая направлена ​​на обеспечение дополнительной ликвидностью мировой экономической системы через пополнение международных резервов государств-членов МВФ.

Учитывая размер квоты Украины (0,42%), наше государство может получить около 2,73 млрд долл, что будет способствовать наращиванию ЗВР и улучшению, по нашей предварительной оценке, показателя композитного критерия МВФ по достаточности международных резервов из текущего уровня 91% до около 98%", - добавил Шевченко.

Напоминаем:

Украина и МВФ могут достичь договоренностей на уровне staff level agreement в ближайшие 2 месяца, заявил министр финансов Сергей Марченко.

Заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил, что пока Нацбанк работает в рамках действующей программы сотрудничества с МВФ, новая программа еще не обсуждается.

Учитывая длительный ход переговоров с МВФ, Украина может ориентироваться на два транша, но об объемах пока речи не идет, заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

В Минфине отмечают прогресс в переговорах с Международным валютным фондом и в некоторых вопросах приближаются к пониманию с Фондом.

Министр финансов Сергей Марченко рассказал, какие шаги нужно сделать Украине для продолжения программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что для возобновления сотрудничества с МВФ Украина должна вернуться к своим обязательствам перед Фондом.

За период с начала марта 2020 года по конец февраля 2021 года государственный и гарантированный государством долг вырос на 25%, или на 505 млрд грн до 2 552,9 млрд грн.

Сейчас невозможно предсказать сроки завершения первого пересмотра программы stand by - все будет зависеть от прогресса в дискуссиях по определенным программой условиям и обязательствам, заявил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Миссия МВФ в ближайшие несколько месяцев продолжит переговоры с Украиной по первому пересмотру программы stand by, будут обсуждать реформы и стабильность в финансовом секторе.

Ранее глава партии "Слуга народа" заявлял, что миссия Международного валютного фонда должна заработать в Украине в апреле этого года, после того, как потеряет силу установленная правительством предельная цена (6,99 грн) на газ для населения.

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Экономическая правда