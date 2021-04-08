Заместитель главы НБУ: Новая программа сотрудничества с МВФ еще не обсуждается

Заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил, что пока Нацбанк работает в рамках действующей программы сотрудничества с МВФ, новая программа еще не обсуждается.

Об этом он сказал в интервью ZN.UA.

"Мы еще не обсуждаем этот вопрос с МВФ, работаем сейчас в рамках действующей программы. Наша задача - двигаться вперед в ее рамках", - сказал Гелетий на вопрос о новой программе с МВФ.

По его словам, нужна или не нужна новая программа - это "комплексная дискуссия".

"Это комплексная дискуссия, в которую должен быть вовлечен не только НБУ, но и, безусловно, правительство. Исходить надо из анализа нашей ликвидности, нашей долговой нагрузки. Это мы должны учитывать, когда будем обсуждать с МВФ перспективу продолжения программы", - сказал заместитель главы НБУ.

Однако он отметил необходимость текущего сотрудничества с МВФ.

"Считаю, что на данном этапе крайне важна поддержка МВФ, потому что успешная работа с МВФ влечет за собой продолжение сотрудничества с другими международными партнерами.

Вы знаете, что это и финансирование от Всемирного банка (около 700 млн долларов), и макрофинансовая помощь ЕС (второй транш в 600 млн евро). Из практики я понимаю, что этих денег может не быть, если не будет сотрудничества с МВФ. А что касается продолжения сотрудничества, то мы еще об этом не дискутировали, но, безусловно, при наработке нашей позиции и видения будем учитывать макроэкономическую ситуацию, позицию ликвидности", - добавил он.

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Министр финансов Сергей Марченко заявил, что для возобновления сотрудничества с МВФ Украина должна вернуться к своим обязательствам перед Фондом.

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