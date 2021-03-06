К программе "Доступная ипотека 7%" могут присоединиться еще 12 банков

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что к государственной программе "Доступная ипотека 7%" могут присоединиться еще 12 банков.

Об этом он сказал в программе "Свобода слова" Савика Шустера.

"Сейчас есть определенные уполномоченные банки, их на сегодня 7, будет еще 12", - сказал Марченко.

О каких именно банках идет речь, министр не уточнил и напомнил, что вся необходимая информация по поводу кредитования в рамках данной программы находится на сайте Фонда развития предпринимательства.

Напоминаем:

Первые заемщики подписали договоры на получение ипотечных кредитов в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%".

26 февраля Фонд развития предпринимательства и 7 банков подписали договоры об участии в программе "Доступная ипотека 7%".

В Минфине планируют в рамках программы "Доступная ипотека под 7%" выдать в 2021 году 5 млрд грн кредитов для 5 тысяч семей.

Министр финансов Сергей Марченко подписал устав "Украинской финансовой жилой компании", который будет обеспечивать работу рынка ипотечного кредитования.

Возмещение по ипотеке под 7% станет доступным с 1 марта, в то же время правительство будет работать над возможность ипотечного кредитования под 5% в 2021 году.

Расходы бюджета на компенсацию процентной ставки по недавно принятой программой "Доступной ипотеки" могут достигать 5 млрд гривень при условии ежегодного роста ипотечного портфеля 30%.

Правительство утвердило постановление о "доступной ипотеке": ставку по кредитам определили в пределах 7% годовых.

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