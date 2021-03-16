Новости 16 марта: россияне готовили масштабную кибератаку на украинские госорганы, Жмака могут уволить из "Укрзализныци"

О субсидиях. Средний размер субсидии на оплату ЖКУ в январе 2021 года составлял 1731 грн, в феврале - 2231 грн, что связано с проведением перерасчета из-за уменьшения цен на газ для населения.

О Жмаке. Наблюдательный совет "Укрзализныци" рассматривает возможность отстранения главы правления компании Владимира Жмака, сообщило "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник.

В пресс-службе "Укрзализныци" заявили, что для отстранения Жмака нет оснований.

О больничных. Фонд социального страхования заявляет, что выплачивает больничные и декретные в полном объеме, однако на сегодня есть задержки в сроках финансирования.

О банках. Украинские банки по итогам января 2021 года получили 4,05 млрд грн чистой прибыли, наиболее прибыльным в январе был Приватбанк - 1,535 млрд грн.

О хакерах. Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали масштабную кибератаку подконтрольной ФСБ РФ хакерской группировки "Armageddon" - из-за действий хакеров кураторы из РФ могли получить доступ к секретным данным высших органов госвласти Украины.

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Народному клубу – народное IPO: для чего провинциальный футбольный клуб размещает акции

16 марта ровенский футбольный клуб "Верес" представит первое в истории Украины публичное размещения акций. Для чего собственнику команды Ивану Надеину пускать в капитал клуба болельщиков и что те получат взамен? (укр)