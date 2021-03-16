В УЗ прокомментировали информацию о возможности отстранения Жмака

В пресс-службе "Укрзализныци" заявили, что для отстранения председателя правления компании Владимира Жмака нет оснований.

Об этом пресс-служба УЗ сообщила в комментарии "Радио Свобода".

"Мы надеемся, что такое не произойдет, поскольку объективных причин для этого мы не видим.

Информация такая есть, и у нас она тоже есть, поэтому мы просто надеемся, что эта информация не соответствует действительности, так как на основании всех показателей нет оснований для снятия или замены главі правления", - отметили в УЗ.

В компании рассказали также, что Жмак сейчас находится на больничном, поскольку 12 марта у него диагностировали коронавирус.

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Напомним:

Ранее сообщалось, что наблюдательный совет "Укрзализныци" рассматривает возможность отстранения главы правления компании Владимира Жмака.

26 августа 2020 года Кабмин назначил Владимира Жмака главой правления "Укрзализныци".

Владимир Жмак был членом наблюдательного совета аэропорта "Борисполь". В 2015-2016 годах работал первым заместителем председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили. До этого он занимал руководящие должности в группе ТНК-BP, которая входила в список десяти крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти.

Также был советником президента "Киевстара" - отвечал за развитие новых направлений бизнеса. В течение семи лет он входил в наблюдательный совет этой компании, два года был членом совета Европейской бизнес-ассоциации.