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Фонд соцстрахования предупреждает о задержках в финансировании больничных и декретных

Вторник, 16 марта 2021, 13:35
 

Фонд социального страхования заявляет, что выплачивает больничные и декретные в полном объеме, однако на сегодня есть задержки в сроках финансирования.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

"Продолжительность задержки колеблется, ведь зависит от суммы ежедневных поступлений в бюджет Фонда.

На сегодня задержка составляет 21 рабочий день или 1,8 млрд грн, а также непрофинансированы заявления-расчеты на сумму 0,8 млрд грн, срок оплаты которых составляет 10 рабочих дней в соответствии с законодательством ", - говорится в сообщении.

"Еще в ноябре 2020 года мы финансировали больничные и декретные в течение одного рабочего дня после получения заявления-расчета от работодателя (вместо 10 рабочих дней, определенных законодательством). Все операции были оптимизированы и ускорены, чтобы в период пандемии обеспечить максимальную оперативность в предоставлении помощи.

Однако сегодня доходов Фонда не хватает на покрытие всех принятых на финансирование пособий и выплат. Имеющаяся задолженность была накоплена Фондом в декабре из-за резкого роста расходов", - пояснили в Фонде.

Отмечается, что резкий рост расходов связано с дополнительной нагрузкой, которую Фонд получил из-за пандемии - существенно выросли расходы по больничным, а также на Фонд был возложены финансирование самоизоляции украинских работников, страховые выплаты медикам и т.п.

"Вместе с тем, многочисленные задержки связаны не с резким ростом расходов из-за пандемии, а вызванные задержкой в ​​подаче заявлений-расчетов", - добавили в Фонде.

Экономическая правда

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