Наблюдательный совет "Укрзализныци" рассматривает возможность отстранения главы правления компании Владимира Жмака.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник.

По данным собеседника издания, наблюдательному совету "не нравятся действия Жмака по реструктуризации компании".

Агентство добавляет, что направило запрос в наблюдательный совет "Укрзализныци", но ответа пока не получило.

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Напомним:

26 августа 2020 года Кабмин назначил Владимира Жмака главой правления "Укрзализныци".

Владимир Жмак был членом наблюдательного совета аэропорта "Борисполь". В 2015-2016 годах работал первым заместителем председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили. До этого он занимал руководящие должности в группе ТНК-BP, которая входила в список десяти крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти.

Также был советником президента "Киевстара" - отвечал за развитие новых направлений бизнеса. В течение семи лет он входил в наблюдательный совет этой компании, два года был членом совета Европейской бизнес-ассоциации.