Уменьшение размера субсидий в феврале: в Минсоцполитики назвали причину

Средний размер субсидии на оплату ЖКУ в январе 2021 года составлял 1731 грн, в феврале - 2231 грн, уменьшение среднего размера связано с проведением перерасчета за январь из-за уменьшения цен на газ для населения.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

"Жилищная субсидия назначается в размере разницы между стоимостью жилищно-коммунальных услуг в пределах социальной нормы жилья, социальных нормативов пользования жилищно-коммунальными услугами и размером обязательной части платежа, определенной для домохозяйства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг получает около 3 млн домохозяйств, средний размер субсидии составил:

в декабре 2020 - 1731 гривня;

в январе 2021 - 2231 гривня;

в феврале 2021 - 1483 гривни.

"Уменьшение среднего размера субсидии в феврале связано с проведением перерасчета за январь из-за уменьшения цен на природный газ для населения в феврале и за январь 2021 года.

То есть при расчете размера субсидии для граждан, использующих природный газ, за ​​январь была учтена информация о цене на природный газ на уровне 8,5-9 гривен за куб. метр. При этом общая сумма начисленных льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг за январь 2021 года составила почти 7,8 млрд гривень", - пояснили в ведомстве.

При этом в феврале поставщики газа сообщили об уменьшении цены за январь, поэтому в феврале осуществили расчет размера льгот и субсидий с учетом цены на уровне 6,99 грн за куб. метр и меньше, а также провели перерасчет сумм льгот и субсидий за январь 2021 года.

"Таким образом, общая сумма начисленных льгот и субсидий за февраль составляет 5,3 млрд гривень", - отметили в Минсоцполитики.

Напомним:

Премьер Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам проработать возможность расширения круга получателей субсидий.

Экономическая правда