СБУ заблокировала масштабную хакерскую атаку на правительственные ресурсы

Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали масштабную кибератаку подконтрольной ФСБ РФ хакерской группировки "Armageddon" - из-за действий хакеров кураторы из РФ могли получить доступ к секретным данным высших органов госвласти Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Благодаря оперативному реагированию СБУ удалось нейтрализовать последствия и устранить предпосылки для потенциального несанкционированного доступа российских спецслужб к государственным информационным ресурсам.

О выявленных киберугрозах СБУ проинформировала органы государственной власти через платформу "MISP-UA", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на этой платформе Ситуационный центр кибербезопасности СБУ разместил:

соответствующие индикаторы киберугроз;

рекомендации относительно мер по выявлению и предотвращению фактов несанкционированного вмешательства;

инструменты для поиска вредоносных программ.

"СБУ провела широкомасштабные меры по локализации кибератаки спецслужб РФ совместно с Национальным координационным центром кибербезопасности при СНБО и во взаимодействии с центральными органами исполнительной власти.

Сейчас СБУ совместно с Департаментом надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора принимает все необходимые меры для фиксации многочисленных кибератак со стороны иностранных спецслужб. Правоохранители осуществляют эффективное расследование киберинцидентов для установления всех причастных лиц и привлечения их к уголовной ответственности", - добавили в ведомстве.

Экономическая правда