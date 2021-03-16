НБУ назвал самые прибыльные и самые убыточные банки в январе

Украинские банки по итогам января 2021 года получили 4,05 млрд грн чистой прибыли, наиболее прибыльным в январе был Приватбанк - 1,535 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Также в топ-5 самых прибыльных банков Райффайзен Банк Аваль - 380 млн грн, ПУМБ - 338 млн грн, ОТП Банк - 193 млн грн и Альфа-Банк - 186 млн грн.

В общем 63 из 73 действующих банков получили 4,097 млрд грн прибыли - 10 банков показали убытки на 48 млн грн.

Так, Правэкс Банк показал 17 млн ​​грн убытков, Юнекс Банк - 5,15 млн грн, Первый инвестиционный банк - 3,73 млн грн.

БТА Банк - 3,5 млн грн, УБРР - 3,2 млн грн, Агропросперис Банк - 2,36 млн грн, Альпари Банк - 1,7 млн грн убытков.

Напомним:

По итогам января 2021 года государственный "Укрэксимбанк" отчитался о прибыли в 102 млн грн - таким образом, банк отчитался о прибыльной деятельности впервые с декабря 2019 года.

Ущерб государственного "Укрэксимбанка" 2020 года достиг 5,6 млрд гривен, он стал самым убыточным в Украине.

Украинские банки по итогам января-ноября 2020 получили 43,347 млрд грн чистой прибыли, самым прибыльным снова стал государственный Приватбанк, убыточным - государственный "Укрэксимбанк".

Экономическая правда