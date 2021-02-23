"Укрэнерго": Ситуация с запасами угля на складах ТЭС остается критической

В "Укрэнерго" заявили, что ситуация с запасами угля на складах ТЭС остается критической - уголь на складах ТЭС составляет лишь 34% от минимально необходимых запасов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Большое количество блоков ТЭС и ТЭЦ находится в аварийном ремонте или отключены из-за отсутствия топлива. В частности, по состоянию на утро 21 февраля, не могут быть включены в работу 16 блоков и 1 корпус ТЭС суммарной мощностью 6050 МВт из-за их аварийных ремонтов или отсутствия топлива.

В течение недели потребления частично покрывалось за счет коммерческого импорта. В торговой зоне ОЭС Украины - 72,8 млн кВт·ч из Беларуси и 27,4 млн кВт·ч из России, в "острове Бурштынской ТЭС" - 23,1 млн кВт·ч из Словакии, 8,2 млн кВт·ч из Румынии и 7,7 млн кВтч из Венгрии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 21 февраля, запасы угля на складах ТЭС (всех марок) с начала ноября 2020 уменьшились в 8,3 раза до 301,1 тыс тонн, из них газового угля - в 11,2 раза до 190,4 тыс тонн, антрацитового - в 3,3 раза до 110,7 тыс тонн.

При этом, уголь на складах ТЭС составляет лишь 34% от минимально необходимых запасов.

Подчеркивается, что около 51,6% запасов угля (155,5 тыс тонн) сосредоточено только на двух ТЭС - Луганской и Славянской.

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Напомним:

В "Укрэнерго" не планируют никаких ограничений или отключений потребителей и имеют план сбалансирования энергосистемы.

15 февраля энергоблок №2 Хмельницкой АЭС, который находился на ремонте, подключили к сети - на месяц раньше запланированного срока.

В пятницу, 12 февраля, Украина импортировала 1060 МВт-ч электроэнергии из России.

Украину 1 февраля возобновила импорт электроэнергии из России.

Украина вынуждена импортировать электроэнергию из РФ из-за присоединения к совместным энергосистем, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Энергоблоки на Запорожской и Кураховской ТЭС вошли в аварийный ремонт, сейчас в Украине 11 из 12 энергоблоков в ремонте принадлежат "ДТЭК Энерджи".

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и комуслуг планирует завершить проверки на теплоэлектростанциях до 12 февраля и допускает снижение запасов во всех компаниях.

По состоянию на 8 февраля запасы угля на теплоэлектростанциях на 43% меньше минимально необходимый уровень и составляют 384,4 тысячи тонн.