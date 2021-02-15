К сети подключили энергоблок Хмельницкой АЭС, это позволит не импортировать электроэнергию из России

15 февраля энергоблок №2 Хмельницкой АЭС, который находился на ремонте, подключили к сети - на месяц раньше запланированного срока.

Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом".

"Это дает дополнительные 1000 МВт в энергосистему. Мы надеемся, что это решит все вопросы обеспечения потребностей Украины в электроэнергии в зимний период ", - прокомментировал глава "Энергоатома" Петр Котин.

В НАЭК отмечают, что мощность в 1000 МВт является тем объемом электроэнергии, что позволит отказаться от импорта электроэнергии из России в условиях критической нагрузки на энергосистему. В компании также подчеркнули проблемы дефицита угля и аварийных ремонтов на теплоэлектростанциях в Украине.

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Напомним:

В пятницу, 12 февраля, Украина импортировала 1060 МВт-ч электроэнергии из России.

Украину 1 февраля возобновила импорт электроэнергии из России.

Украина вынуждена импортировать электроэнергию из РФ из-за присоединения к совместным энергосистем, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Энергоблоки на Запорожской и Кураховской ТЭС вошли в аварийный ремонт, сейчас в Украине 11 из 12 энергоблоков в ремонте принадлежат "ДТЭК Энерджи".

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и комуслуг планирует завершить проверки на теплоэлектростанциях до 12 февраля и допускает снижение запасов во всех компаниях.

По состоянию на 8 февраля запасы угля на теплоэлектростанциях на 43% меньше минимально необходимый уровень и составляют 384,4 тысячи тонн.

Экономическая правда