Новости 1 февраля: Украина возобновила импорт электроэнергии из России, Зеленский не позволит Китаю купить "Мотор-Сич"

О финансовых пирамидах. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается создать механизм защиты граждан от злоупотреблений на финансовом рынке.

О "Мотор-Сичи". Президент Владимир Зеленский подписал указ от 29 января, введя в действие решение СНБО о новых санкциях против китайских инвесторов ПАО "Мотор Сич".

Зеленский заявил, что не позволит Китаю или кому-нибудь другому покупать контрольный пакет акций "Мотор Сичи".

О запасах угля. По состоянию на 28 января 2021 года, на складах украинских ТЭС вдвое меньше необходимой нормы угля.

О российской электроэнергии. Украина 1 февраля возобновила импорт электроэнергии из России.

О злоупотреблениях в Минэнерго. Внутренний аудит Министерства энергетики обнаружил, что с мая 2017 года бюджет недополучил поступлений на 1,5 млрд грн из-за нарушений работников министерства.

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