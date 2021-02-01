Украина возобновила импорт электроэнергии из России

Украину 1 февраля возобновила импорт электроэнергии из России, с 12:00 до 15:00 и с 20:00 до 21:00 планируется поставлять по 200 МВт-ч каждый час. С 21:00 по 23:00 - по 100 МВт-ч каждый час.

Об этом свидетельствуют данные Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E.

Согласно суточным аукционам "НЭК "Укрэнерго", поставки будут осуществлять ООО "ОНК-ГРУПП".

Скриншот Укрэнерго

2 февраля эта компания будет осуществлять поставки 300 МВт-ч каждый час (с 12:00 до 15.00 и с 20:00 по 21:00).

С 21.00 по 23.00 2 февраля ООО "ОНК-ГРУПП" будет поставлять по 200 МВт-ч каждый час.

ООО "ОНК-Групп" зарегистрировано в Одессе. Конечным бенефициарным владельцем указан Виктор Милевский.

"По результатам месячного аукциона, доступ к сечению "Россия-Украина" с 1 по 28 февраля мощностью 50 МВт выкупило ООО "НЭК", еще по 100 МВт на весь месяц и дополнительно на вторую его половину приобрело ООО "Стимекс". В результате трейдеры выкупили 11,5% доступной пропускной способности в месяц и ее треть - на период 15-28 февраля", - сообщает "Интерфакс-Украина".

Бенефициарами ООО "Стимекс" (по 50%) являются Ольга Дячик и Сергей Дружук, ранее работавший генеральным директором в "Пакко Холдинг" - ритейлере и операторе магазинов "Вопак" и "Пакко" в Западной Украине.

"В начале июля 2019 года компания получила лицензию на поставку электроэнергии. Согласно данным сайта StimexEnergy, их приоритетными клиентами в поставках электроэнергии является ТЦ и ТРЦ", - пишет "Интерфакс-Украина".

При этом, основателем ООО "НЭК" является ООО "Агентство инвестиционного менеджмента", президентом которого указан бывший глава "Региональной газоснабжающей компании" Дмитрия Фирташа Александр Притыка.

Напомним:

И.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что одной из его главных задач на посту будет отсоединение Украины от энергосистемы с РФ и Беларусью.

С 1 января 2021 утратили силу положения постановления НКРЭКУ, которое отменяло результаты аукционов на доступ к пропускной способности сечений с РФ и Беларусью в 2020 году.

Это произошло в соответствии с положениями закона о рынке электроэнергии - полномочия Комиссии по аннулированию аукционов по доступу к межгосударственным сечениями со странами - не членами Энергосообщества ограничивались 2020 годом.

Экономическая правда